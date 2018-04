Joanna Szczepkowska: Źle jest, gdy nie potrafimy się wzajemnie słuchać

W moim domu była tradycja, by najmłodszym pokoleniom opowiadać o tych, których już nie ma. Ważne było podkreœlanie cišgłoœci rodzinnej tradycji - mówi Joanna Szczepkowska.

Rzeczpospolita: Obserwujšc przygotowania do Wielkiejnocy, po raz kolejny mam wrażenie, że pewna teatralnoœć, obrzędowoœć wypiera duchowy charakter tych œwišt. Bardziej dbamy o to by był zastawiony stół, a wczeœniej umyte okna, niż o to, by mieć czas na refleksję o fenomenie życia i œmierci.

Joanna Szczepkowska: Zdecydowanie. Sfera duchowa na drugim planie. A przecież, jeœli ktoœ œwiętuje Wielkanoc – powinien mieć œwiadomoœć wyjštkowoœci tego œwięta. Gdy brakuje mu silnej wiary, może choćby skupić nieco uwagi na osobach cierpišcych. A potem zastanawiajšc się nad fenomenem zmartwychwstania rozpatrywać je w aspekcie czysto ludzkim, czyli pomyœleć o człowieku, który np. podniósł się z nałogu, a więc praktycznie narodził do nowego życia. Myœlę, że bez tego po prostu œwięta się nie należš. To œwiętowanie ma sens tylko wtedy, jeœli jest nie tylko wypoczynkiem, ale też poœwięceniem myœli, czy rozmowy, czemuœ głębszemu.

A były œwięta Wielkiejnocy, które szczególnie utkwiły Pani w pamięci?

Trudno wymienić mi jedno konkretne zdarzenie. Zawsze mam w pamięci wielki stół œwišteczny, przy którym zdšżyło się spotkać kilka pokoleń. Bo œwięta to poza modlitwš, właœnie okazja do takich spotkań przy rodzinnym stole. W moim domu była tradycja, by najmłodszym pokoleniom opowiadać o tych, których już nie ma. Ważne było podkreœlanie cišgłoœci rodzinnej tradycji. W czasie tych rozmów sięgaliœmy czasem wręcz do prapokoleń i te opowieœci były zawsze niezwykle barwne i wcišgajšce.

To wielopokoleniowe zasiadanie do stołu i wspólne œwiętowanie może być coraz trudniejsze, bo w ostatnich latach jesteœmy tak skłóceni, że coraz trudniej o pojednanie..

To na pewno. Choć ja bym się jakoœ specjalnie nad tym nie użalała. Taki już nasz los. Żyjemy w Polsce, w kraju szczególnie usytuowanym geograficznie.

Jak mówił Mrożek, „na Zachód od Wschodu i na Wschód od Zachodu”.

Właœnie. Wcišż powracajš dyskusje, czy jesteœmy bardziej cywilizacjš wschodniš, czy zachodniš. W całej literaturze mamy tego liczne œlady, choćby w „Panu Tadeuszu”. Spory nie sš więc niczym nowym. Tak naprawdę bardzo Ÿle jest wtedy, gdy nie potrafimy się wzajemnie słuchać, dopuszczać argumentów drugiej strony. Problem nie polega więc na tym, że się sprzeczamy na tematy głębsze, niż to czy jajko jest dobrze ugotowane a schab odpowiednio kruchy, lecz na tym, że jeœli ktoœ chce mówić, to po pierwsze trzeba dać mu dojœć do słowa, a potem przemyœleć to, co powiedział. Zastanowić się, czy przypadkiem w tym co powiedział nie ma jakiejœ logiki, a nie traktować naszego interlokutora, jakby należał do grupy przestępczej.

A ma pani wrażenie, że te spory ideologiczne coraz mocniej przenoszš się też na œrodowisko aktorskie.

Trudno mi to do końca ocenić, bo na własne życzenie czuję się trochę outsiderem, daleko posuniętym w swojej samotnoœci. Wydaje mi się, jednak, że poza nielicznymi wyjštkami artyœci zaczynajš się dobierać także pod kštem sympatii politycznych. Trochę jak w stanie wojennym. I ten podział jest takim podziałem bez słów. Po prostu bierzemy sobie „naszych” do współpracy. Czyli praktycznie nie ma się nawet gdzie pokłócić.

Zaangażowanie do filmu czy teatru Jerzego Zelnika będzie więc już niemal deklaracjš politycznš .

Tak, aczkolwiek w Teatrze Nowym Krzysztofa Warlikowskiego jest Ewa Dałkowska i Jacek Poniedziałek. Więc to jest wszystko bardziej skomplikowane.

Okres wielkanocny łšczy się często z wyborami nowych władz ZASP. Teraz, gdy kończy się druga kadencja Olgierda Łukaszewicza, rozpoznawalnego w œrodowisku następcy jakoœ nie widać. Jak będzie to jakiœ trzeciorzędny aktor, to jego siła oddziaływania na œrodowisko, ale też reprezentowanie aktorów choćby w rozmowach z przedstawicielami władz, będzie znikoma

Jak pan wie, krótko byłam prezesem ZASP i postanowiłam wypisać się z tej organizacji. Uważam, że jeœli stowarzyszenie aktorów ma być czymœ więcej niż tylko organizatorem obchodów rocznicowych, to takš rolę odgrywajš zwišzki zawodowe. Od dawna uważałam, że na nich trzeba by się skupić. Że one majš siłę. Oczywiœcie wszystko to ma sens, jeœli œrodowisko poczułoby się wspólnotš.

A czuje się?

Niestety nie. Mam wrażenie, że jesteœmy w takim momencie, iż każdy jest bardzo skupiony na sobie. I aby to się zmieniło, potrzebne sš jakieœ sytuacje ekstremalne. Niedawno np. była taka piękna akcja. Nasza ukochana pani profesor, która w warszawskiej PWST ustawiała głos wielu pokoleniom aktorów, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Wystarczyło jedno hasło facebookowe i odpowiedŸ była natychmiastowa. Zafundowaliœmy jej na staroœć miejsce, gdzie będzie miała opiekę i nie poczuje się sama. Czyli jeœli jest jakiœ cel, potrafimy się zmobilizować ponad podziałami politycznymi. I to natychmiast. Przynajmniej w mikroskali.

Powiało optymizmem, więc pora na życzenia. Czego życzyłaby Pani naszym rodakom nie tylko w nadchodzšce œwięta?

Polakom życzę takiej sytuacji w kraju, która dawałaby nam wszystkim poczucie równowagi.

— rozmawiał Jan Bończa-Szabłowski