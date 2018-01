Kukiz ostrzega: Służba zdrowia się sypie

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15 apeluje o porozumienie ponad podziałami i wspólne napisanie ustawy o pacjencie przez wszystkie opcje polityczne, œrodowiska pacjentów oraz œrodowiska medyczne. Prace nad takš ustawš miałby koordynować Pałac Prezydencki.

Kukiz ostrzega, że jeœli w ramach takiego porozumienia nie powstanie plan naprawczy dla służby zdrowia w Polsce to "wkrótce wszyscy zapłacimy za to kolosalnš cenę".

Kukiz podkreœla, że zła sytuacja służby zdrowia "nie jest winš PiS, a całego Systemu". Wyjaœnia przy tym, że w sytuacji, gdy co cztery lub osiem lat do władzy dochodzi nowa ekipa, trudno o cišgłoœć w reformowaniu służby zdrowia. "Co zmiana, to różne pomysły na funkcjonowanie opieki zdrowotnej" - ubolewa.

Tymczasem, jak pisze, przygotowana ponad podziałami ustawa mogłaby "bez względu na wynik wyborów być wprowadzana w życie".

Polityk ostrzega przy tym, że naprawa systemu opieki zdrowotnej potrwa "minimum kilkanaœcie lat". "A jeszcze do tej pory nie zdarzyło się, aby jedna partia rzšdziła więcej niż dwie kadencje" - zauważa.

Od 1 stycznia kilka tysięcy lekarzy wypowiedziało klauzule opt-out pozwalajšce im na pracę w wymiarze ponad 48 godzin tygodniowo. W efekcie w wielu szpitalach pojawił się problem z obsadzeniem wszystkich dyżurów.