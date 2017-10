Apel: Waszczykowskiemu brakuje "dyplomatycznego flow"

- Musimy myśleć, żeby w kraju było najlepiej, szukajmy rozwiązań - to powinno być naszym kompasem - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Piotr Apel, poseł Kukiz'15.

Piotr Apel wypowiedział się o bieżącej sytuacji politycznej w Polsce. - Brakuje współodpowiedzialności za naszą Ojczyzną, to zjawisko obserwujemy od wielu lat. Musimy myśleć żeby w kraju było najlepiej, powinniśmy szukać rozwiązań. My też nie jesteśmy święci, ale staramy się rozmawiać z ludźmi i współpracować z różnymi ugrupowaniami politycznymi. Chcielibyśmy żeby inne partie działały podobnie do Kukiz'15. Jesteśmy z tymi, którzy służą obywatelom – zaznaczył.

Gość programu Zuzanny Dąbrowskiej wypowiedział się także na temat piątkowego spotkania prezydenta Polski z prezesem partii PiS. - Myślę, że piątkowe porozumienie nie będzie kompletnie propisowskie, ponieważ prezydent ma w sobie myśl obywatelską. Spotkania Andrzeja Dudy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim będą się jeszcze odbywały. Według mnie przedłużanie wprowadzenia reform sądownictwa wpływa na korzyść partii PiS – ocenił polityk.

- Uważam, że zmiany personalne w sądownictwie zaproponowane przez PiS sięgają tylko najwyższego szczebla, dlatego nie wpłyną na poczucie sprawiedliwości w społeczeństwie – podkreślił przedstawiciel partii Kukiz'15.

Na pytanie prowadzącej Zuzanny Dąbrowskiej o zmiany w rządzie, które powinien wprowadzić PiS stwierdził: - uważam, że minister Witold Waszczykowski, mimo tego że jest dobrze przygotowany, posiada niekwestionowaną wiedzę oraz kontakty powinien ustąpić z miejsca szefa MSZ. Brakuje mu swobody poruszania się po salonach dyplomatycznych, brak mu tak zwanego "flow dyplomatycznego". Ta sprawa w mojej ocenie jest ważna. Myślę, że Konstanty Radziwiłł również powinien przestać być ministrem, nasuwa się pytanie kto mógłby go zastąpić. Czy na przykład marszałek Karczewski byłby dobrem kandydatem? - zastanawiał się Piotr Apel.

Na koniec rozmówca został zapytany o rekonwalescencje Pawła Kukiza, stwierdził że szef partii powoli wraca do kondycji i przyjął zdrowy tryb życia - zaczął nim promieniować – skończył Piotr Apel.