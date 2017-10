Paweł Kukiz chce publikacji raportu z likwidacji WSI

- Jeśli poseł Kaczyński miał wgląd w aneks, to ja też będę się domagał, żebym również ja miał dostęp do tego aneksu - powiedział Paweł Kukiz.

Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Gazetą Polską" powiedział, że czytał aneks WSI i jego zdaniem będzie lepiej, jeśli nie zostanie on opublikowany.

Do słów prezesa PiS odniósł się w TVP Info lider Kukiz'15. - Jeśli poseł Kaczyński miał wgląd w aneks, to ja też będę się domagał, żebym również ja miał dostęp do tego aneksu - powiedział Kukiz.

Wojskowym Służbom Informacyjnych - powołanym w 1991 r., a rozwiązanym jesienią 2006 r. przez rząd PiS - zarzucano wiele nieprawidłowości, m.in. brak weryfikacji z lat PRL, tolerowanie szpiegostwa na rzecz Rosji, udział w aferze FOZZ, nielegalny handel bronią. W lutym 2007 r. prezydent Lech Kaczyński upublicznił sygnowany przez szefa komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza raport z weryfikacji WSI. Na podstawie raportu wszczynano śledztwa ws. przestępstw WSI; większość umorzono.

W 2008 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że samo opublikowanie raportu w 2007 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego było legalne. Za sprzeczne z konstytucją TK uznał natomiast pozbawienie osób z raportu - przed jego publikacją - prawa do wysłuchania przez komisję weryfikacyjną WSI, dostępu do akt sprawy oraz odwołania do sądu od decyzji o umieszczeniu ich w raporcie. Za zbyt niejasny TK uznał też zwrot ustawy o umieszczeniu w raporcie osób, których "działania wykraczały poza obronność".

Po tym ostatecznym wyroku TK, prezydent Lech Kaczyński nie opublikował gotowego aneksu do raportu. Prezydent Kaczyński mówił, że "zbyt wiele jest tam fragmentów, w których fakty zastąpiono interpretacjami". To stanowisko podtrzymał prezydent Bronisław Komorowski.