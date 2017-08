Kukiz przypomina słowa Kurskiego o szefie MON

Wywiad odbył się trzy lata temu w programie "Gość poranka" w TVP Info. Jacek Kurski mówił o teoriach związanych z katastrofą smoleńską. - Macierewicz szkodzi sprawie - powiedział obecny prezes TVP.

- Jarosław Kaczyński jest uzależniony od Macierewicza - dopytała prowadząca program Kamila Biedrzycka-Osica. - Psychologicznie wydaje mi się, że tak. Jako najbardziej radykalny, stawiający tezy najdalej idące, w ten sposób można wytłumaczyć wszystko. Sam Macierewicz w to nie wierzy. Jeżeli mówi, że był wybuch u góry, a potem trzy osoby przeżyły i potem je dobijano, to znaczy, że to jest tworzenie uzależnienia, kościoła smoleńskiego - odpowiedział Kurski.

"Takie tam ... Raptem trzy lata temu...Pan Kurski o uzależnieniu Pana Kaczyńskiego od Pana Macierewicza" - skomentował nagranie Kukiz.