500+: Projekty opozycji do zamrażarki

Możliwe, że już za dwa tygodnie PiS przedstawi propozycje zmian w 500+ – zapowiadajš politycy.

Nie tylko ekonomiœci, ale także politycy opozycji popierajš akcję „Rzeczpospolitej", w której staramy się pokazać, że zmiana w programie Rodzina 500+ to koniecznoœć. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i PSL czy Nowoczesna przygotowały swoje propozycje zmian 500+. Większoœć z nich jest spójna z tym, co zaproponowali na naszych łamach eksperci.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W drugiej połowie marca posłowie PSL złożyli w Sejmie projekt ustawy dotyczšcy zmian w tym programie. To przede wszystkim wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę", czyli rozwišzanie, dzięki któremu rodzina z jednym dzieckiem nie traci œwiadczenia, gdy dochód na osobę przekroczy próg 800 zł o drobnš kwotę. Ludowcy chcš także, by co roku rósł próg uprawniajšcy do wsparcia. – Nie podnoszšc go, ryzykujemy, że co roku kolejne dzieci będš traciły prawo do œwiadczenia. Pensje, w tym także płaca minimalna, systematycznie idš w górę – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Swój projekt zmian w programie wsparcia rodzin już w maju 2016 r. złożyła Platforma Obywatelska. Politycy ugrupowania chcš, by œwiadczenie to przysługiwało na każde dziecko w rodzinie – nie tylko na drugie i kolejne.

– Obecnie programem tym objęte jest niewiele ponad połowa dzieci. Dlatego nie można nazwać go ani powszechnym, ani sprawiedliwym – mówi Magdalena Kochan, wiceprzewodniczšca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

PO uważa także, że przyznajšc prawo do œwiadczenia wszystkim dzieciom, program byłby odbiurokratyzowany, a przez to tańszy.

Swoje propozycje zmian w œwiadczeniu pod nazwš „Aktywna rodzina" przygotowała także Nowoczesna.

Ma to przede wszystkim być stworzenie kompleksowego systemu wsparcia rodzin. Z takš różniš, że partia Katarzyny Lubnauer chce ten program mocno powišzać ze wspieraniem aktywnoœci zawodowej rodziców. Proponujš m.in. zamiast pieniędzy wypłacanych na konto, ulgi podatkowe działajšce w systemie wynagradzania (lub odliczeń podatkowych dla samozatrudnionych). – Tak, by rodzice co miesišc odczuwali, że majš więcej pieniędzy w portfelu – mówi Paulina Hennig-Kloska, rzeczniczka Nowoczesnej. – Obecnie te pomysły konsultujemy z przedsiębiorcami. Częœć z nich odnosi się do nich bardzo dobrze. I chwali, że w ten sposób pracownicy nie będš na nich wywierać presji, by częœć pensji płacić im pod stołem – mówi Hennig-Kloska.

Dodaje też, że œwiadczenie będzie przysługiwało już na pierwsze dziecko: po 250 zł.

Jakie szanse na wejœcie w życie majš projekty partii opozycyjnych? – Nasze projekty od prawie dwóch lat leżš w sejmowej zamrażarce. Nie ma szans, by w czasach rzšdów PiS mogły być procedowane – mówi Magdalena Kochan.

Również Nowoczesna nie ma wštpliwoœci, że ich propozycje nie majš szans. – Do końca kadencji PiS powinniœmy skupić się na edukacji społeczeństwa. Dopiero w przyszłej kadencji możemy pomyœleć o większej modyfikacji programu – mówi Hennig-Kloska.

Wtóruje jej Kosiniak-Kamysz: – W prywatnych rozmowach politycy PiS popierajš nasze rozwišzania, ale wiemy, że projekty trafiš na długie miesišce do zamrażarki – mówi polityk.

Co na to wszystko PiS? – 14 kwietnia, podczas konwencji partii rzšdzšcej, wszystko się wyjaœni. Niewykluczone, że pojawiš się propozycje nowych rozwišzań w programie Rodzina 500+ – mówi Janusz Œniadek, polityk PiS i członek sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Szczegółów jednak zdradzić nie chce.