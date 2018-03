Polscy emigranci tracą dzieci z powodu biedy i przemocy

Roœnie liczba dzieci polskich emigrantów, które trafiajš do pieczy zastępczej. Głównie przez przemoc i brak opieki.

274 polskich dzieci mieszkajšcych w Wielkiej Brytanii zostało umieszczonych w ubiegłym roku w pieczy zastępczej, głównie w brytyjskich rodzinach. Tylko 54 wróciło do rodziców, zostało przekazanych pod opiekę krewnych lub wyjechało z rodzicami z Wysp – wynika z danych MSZ przygotowanych dla „Rzeczpospolitej". Rok wczeœniej było ich 252. Liczba dzieci odbieranych polskim rodzinom emigranckim wzrosła w ubiegłym roku także w Irlandii (z zaledwie pięciorga w 2016 r. do 14 w ubiegłym roku) i Niemczech, gdzie do rodzin zastępczych trafiło 64 polskich dzieci (39 dzieci rok wczeœniej). Jak podkreœla MSZ, żadne dziecko w Irlandii nie wróciło do rodziców, w Niemczech – 19 (ale czeœć z nich trafiła do krewnych lub wróciła do Polski).

Jak podkreœla resort, liczba małoletnich wskazanych jako umieszczone w pieczy zastępczej pochodzi ze zgłoszeń rodziców lub ich opiekunów prawnych oraz informacji władz miejscowych, więc nie jest pełna. „Należy założyć, że nie wszystkie przypadki sš zgłaszane polskim służbom konsularnym i liczba ta może być wyższa" – zastrzega MSZ.

Wzrost liczby próœb o interwencję w sprawach dzieci odnotowuje polskie ministerstwo sprawiedliwoœci. – Ok. 40 proc. więcej spraw niż dwa lata temu trafia do nas. Ale sš to również sprawy nawet sprzed kilku, kilkunastu lat – przyznaje Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwoœci, któremu podlegajš kwestie międzynarodowej współpracy w zakresie pomocy rodzinom. Jego zdaniem to także efekt angażowania się polskiego rzšdu po stronie polskich obywateli. – Te historie, które do nas trafiajš nie sš czarno-białe. Sš przypadki naprawdę drastyczne, gdzie niewštpliwie dobro dziecka zostało naruszone, ale i takie, w których służby popełniły błšd – np. odebrały nowonarodzone dziecko matce z powodu biedy – wskazuje minister Wójcik.

Brytyjski sšd musi w cišgu pół roku rozstrzygnšć, czy sygnały służb socjalnych sš prawdziwe. Jeœli tak, dziecko umieszczone jest w rodzinie zastępczej do końca 18 roku życia.

Zdaniem ekspertów, najczęstszymi powodami, dla których dziecko jest zabierane polskim rodzicom, sš: nadużywanie alkoholu, przemoc fizyczna i zaniedbywanie dzieci. Polski system ochrony dzieci różni się od brytyjskiego. Np. dopiero od 2010 r. w Polsce wprowadzono zakaz stosowania kar cielesnych (tzw. kontratypu) w tym klapsów, ale nie ma za jego stosowanie sankcji karnych.

Wiele przypadków odebrania dzieci wynika z odmiennego podejœcia do kwestii „dobra dzieci". W Polsce przyjmuje się, że dziecko jest własnoœciš rodzica, w krajach Europy Zachodniej – jednostkš, nad którš czuwa państwo. – Wiele problemów wynika z różnic kulturowych, odmiennego sposobu wychowania. Widzimy to także wœród rodzin emigrantów, które wróciły do Polski i trudno się odnaleŸć w nowych realiach –mówi Aleksandra Moœcicka z Fundacji Sto Pociech, która m.in. zajmuje się adaptacjš polskich dzieci reemigrantów.

Pan Darek w 2006 r. wyjechał na Wyspy. Tam poznał drugš żonę, urodziła mu się trójka dzieci. W 2013 r. pracownicy socjalni zabrali im dzieci. – Ja pracowałem, a żona nie umiała poradzić sobie z wychowaniem – opowiada pan Darek, zapewniajšc, że przemocy w domu nie było, a jedynie „niemożnoœć poradzenia sobie w życiu na emigracji". Dzieci trafiły do polskiej rodziny (co zdarza się bardzo rzadko), oni sami wrócili do kraju. Do dziœ pan Darek nie może odzyskać dzieci.

Najczęœciej dzieci polskich emigrantów trafiajš do pieczy zastępczej, która jest brytyjskš czy niemieckš rodzinš. – Bywa, że dziecko np. nie rozumie, co się do niego mówi i czuje się obco – tłumaczy minister Wójcik. Dlatego polskie Ministerstwo Sprawiedliwoœci chce wprowadzić do przepisów unijnych (tzw. Bruksela II bis) wymóg pozwalajšcy skierować małego emigranta do rodziny mu bliskiej, także kulturowo. Polskę popierajš Węgry i Łotwa.