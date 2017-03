Wybory szefa RE pokazały głęboki podział Polaków

Wygrana Donalda Tuska spowodowała wybuch radości wśród jego zwolenników. Zadowoleni z wyniku wychodzili na ulice, pili szampana. Znajomi umawiali się na wspólne oglądanie „Wiadomości" TVP. W mediach społecznościowych ruszyła akcja nawołująca użytkowników do wysyłania gratulacji Tuskowi w imieniu narodu.

– To było pierwsze od półtora roku tak namacalne zwycięstwo opozycji. Stąd entuzjazm jej zwolenników – mówi prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Na wybór zareagowali także przeciwnicy Tuska, którzy zwracali uwagę, że pomimo przegranej „pokazaliśmy tym w Brukseli, że z nami nie tak łatwo". – Porażka, która poniósł rząd, nie wpłynie na sympatię do PiS wśród żelaznego elektoratu tej partii – tłumaczy Chwedoruk. – PiS będzie popierał co trzeci wyborca, a PO co piąty – dodaje.

Ale spór o Tuska uwidocznił także, jak podzielone jest społeczeństwo. – Te wybory to był papierek lakmusowy. Wielu Polaków nie rozumie sporu o Trybunał. Tu natomiast wszystko było bardziej czytelne i sprowadzało się do zwykłej rywalizacji bez głębszej refleksji, o co ta walka – mówi prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny.

Ekspert zwraca jednak uwagę na to, że chociaż racje są i po jednej, i po drugiej stronie, nikt nie podjął wysiłku, by wytłumaczyć je ludziom. A prowadzony w mediach spór tylko podgrzewał atmosferę.

– Brak jakiegokolwiek gestu, który by prowadził do zasypania podziałów, jest niepokojący i może powodować budowanie wrogości w społeczeństwie. To droga donikąd. Uratować nas może tylko kompromis – podsumowuje prof. Nęcki.