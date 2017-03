Nagrody dla tych, którzy pomagają młodym

Do 12 marca można zgłaszać swój udział w konkursie „Start na rynku pracy". Jest on skierowany do pracodawców, uczelni, mediów i organizacji akademickich, które swoimi działaniami wspierają młodych na rynku pracy.

Nominacje zostaną ogłoszone do 14 marca. Następnie przez trzy tygodnie będzie można głosować na tych, którzy najmocniej angażują się w pomoc młodym. Laureaci plebiscytu zostaną ogłoszeni podczas konferencji 21 kwietnia na Stadionie Narodowym.

Konkurs jest częścią badania realizowanego wspólnie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych wraz z Parlamentem Studentów RP. W tym roku odbędzie się jego druga edycja.

Projekt ma na celu zdiagnozowanie problemów młodych ludzi w zakresie edukacji pozaformalnej, przygotowanie ich do wejścia na rynek oraz wypracowanie rozwiązań, które im to ułatwią. Bierze w nim udział 6 tysięcy respondentów. Więcej informacji na stronie startnarynkupracy.pl „Rzeczpospolita" jest patronem konkursu —jcs