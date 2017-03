Wypadek w Oświęcimiu. Jak szybko jechała Szydło

Limuzyna, którą 10 lutego poruszała się premier Beata Szydło, tuż przed kolizją mogła gnać po ulicach Oświęcimia z prędkością nawet 90 km/h.

Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że rejestratory, które na zlecenie prokuratury zbadał biegły, wykazały, iż kierowca audi wcisnął hamulec, gdy na liczniku było 85 km/h. Szacuje się, że czas, jaki mija pomiędzy zdjęciem nogi z gazu a naciśnięciem hamulca, wynosi ok. 1,5 sekundy. A to pozwala zakładać, że tuż przed hamowaniem samochód jechał szybciej.

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, dzień po wypadku zapewniał, że kolumna aut poruszała się z godnie z przepisami, z prędkością ok. 50 km/h – takie ograniczenie obowiązywało na ulicy, gdzie doszło do zdarzenia.

– To, że w chwili podjęcia manewru hamowania licznik wskazywał więcej, nie wyklucza faktu, iż samochód przemierzał trasę z dozwoloną prędkością – mówi nasz informator. – Podczas wyprzedzania instynktownie dodaje się gazu, by szybciej wykonać manewr – sugeruje.

To, czy kierowca rządowego auta tuż przed zderzeniem z drzewem dodał gazu, aby wyminąć seicento, ustalają biegli powołani przez krakowską prokuraturę.

Kosztowna naprawa

– Na podstawie dotychczasowych informacji wiemy, że kilkadziesiąt metrów przed wypadkiem prędkość audi oscylowała w granicach 55–60 km/h. Nie mam na razie informacji, co wynika z odczytów rejestratorów – mówi nam prok. Włodzimierz Krzywicki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Okazuje się jednak, że śledczy zabezpieczyli rejestratory tylko z auta szefowej rządu. Pozostałe dwa samochody wróciły do Warszawy. – Taka była decyzja prokuratorów wykonujących czynności tego dnia – mówi prok. Krzywicki.

Zarzuty spowodowania kolizji usłyszał Sebastian K. – kierowca seicento (twierdzi, że nie widząc rządowego pojazdu, zaczął skręcać). Dopiero po uzyskaniu pełnych opinii biegłych okaże się, czy zarzut się utrzyma.

Ale już dzisiaj jest pewne, że udowodnienie winy kierowcy seicento ma dla BOR znaczenie nie tylko prestiżowe, ale także finansowe.

Wina Sebastiana K. oznaczać będzie, że odszkodowanie za rozbite audi pokryje jego polisa OC. Ewentualna wina kierowcy BOR oznacza brak środków na naprawę rządowej limuzyny, bo ta nie miała autocasco (AC).

Brak tej polisy w rządowych samochodach to nic nowego – poza bardzo wysokimi opłatami za AC wynika także z zasad, jakie BOR stosuje wobec tych aut. – Są cały czas pod opieką funkcjonariuszy. Istnieje zakaz pozostawienia auta nawet na chwilę. Parkują w pilnie strzeżonych podziemnych garażach BOR – wyjaśnia nam jeden z funkcjonariuszy.

Zasady jazdy w kolumnie uprzywilejowanej (pojazd z osobą ochranianą w środku, z przodu i z tyłu tzw. auta ochronne jadące praktycznie „zderzak w zderzak") zakładają, że samochód VIP-a jest zabezpieczony właśnie autami ochronnymi, więc możliwość jego zniszczenia jest nikła. Wypadek z Oświęcimia pokazał, że to teoria.

Limuzyna na złom

Audi A8 L Security to motoryzacyjny top. Ma opancerzone podłoże, całe auto jest odporne na ostrzał z broni palnej i ładunki wybuchowe, w tym amunicji przeciwpancernej stosowanej przez wojska NATO. VIP-a chroni klatka bezpieczeństwa, którą zintegrowano z karoserią.

„Rzeczpospolita" ustaliła, że naprawa auta pani premier będzie kosztowała ok. 300 tys. zł. Ale uszkodzenia są tak poważne, że po remoncie nie wróci ono do służby. Naruszona została m.in. pancerna klatka bezpieczeństwa.

Co stanie się z nową limuzyną za 2,5 mln zł? Audi nie może zostać sprzedane, ale co najwyżej przekazane, np. CBŚP do celów operacyjnych (BOR zawsze tak pozbywał się zużytych aut).

Przy okazji śledztwa na jaw wychodzą nieznane dotąd okoliczności zakupu dwóch opancerzonych audi (drugie użytkuje prezydent). Auta były kupione za ponad 5 mln zł. Rezerwa celowa na ich zakup została uruchomiona z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w lipcu. Tymczasem auta odebrano od producenta dopiero w grudniu, a więc pół roku później. Taki manewr może być uznany za złamanie dyscypliny finansów publicznych. Ministerstwo Finansów ani resort spraw wewnętrznych i BOR nie wyjaśniły nam w poniedziałek tych niejasności.

W tym roku BOR kupi kolejną limuzynę reprezentacyjną za ok. 2 mln zł. – Zakup nie ma związku z wypadkiem. Był planowany wcześniej – zapewnia nas kpt. Grzegorz Bilski z BOR.

