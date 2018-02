Złoty tramwaj przewiezie gdańszczan

Pomalowany na złoto tramwaj z 1972 r. będzie jeŸdził po Gdańsku. Pojazd przed złomowaniem uratował pasjonat.

Wicedyrektor Zarzšdu Transportu Miejskiego w Gdańsku Sebastian Zomkowski kupił w przetargu tramwaj. Teraz mężczyzna planuje użyczyć pojazd miastu, by mógł on wozić turystów i uœwietniać lokalne wydarzenia.

Pierwotnie tramwaj jeŸdził po Wrocławiu. To przegubowy model 102Na, który w 1972 r. wyprodukowały zakłady Konstal w Chorzowie. Z okazji Europejskiej Stolicy Kultury 2016 obchodzonej we Wrocławiu pomalowano go złotym kolorem. Pojazd jest wyposażony w drugi pulpit sterowniczy, ponieważ pełnił również funkcję nauki jazdy. Wychowała się na nim cała generacja motorniczych we Wrocławiu.

Gdy wrocławska komunikacja ogłosiła, że chce odsprzedać pojazd, pan Sebastian postanowił skorzystać z okazji. Tramwaj kosztował go 34 tys. zł, transport do Gdańska kolejne 13 tys.

– Ten wagon z 1972 r. jest wręcz w idealnym stanie, a ponieważ nie ma już na rynku praktycznie żadnego tego typu wozu do nabycia, trzeba było ekspresowo podjšć decyzję o przystšpieniu do przetargu – tłumaczy pan Sebastian. – W naszym mieœcie nadal brakuje wozu zabytkowego typu „kanciak" (102N), czyli poprzedniej wersji tego typu tramwaju, który kupiłem. Może w przyszłoœci uda się nowy nabytek przebudować właœnie na „kanciaka"? Albo może kiedyœ inne polskie miasto będzie się chciało zamienić, oddajšc do Gdańska oryginalny 102N za 102Na? – zastanawia się.

Sebastian Zomkowski planuje teraz wystylizowanie pojazdu na design z lat 80. Pojazd musi przejœć badania techniczne i po dopuszczeniu do ruchu ma okazjonalnie wozić gdańszczan. – Mam podpisanš umowę użyczenia z naszym przewoŸnikiem tramwajowym. Będę to robił nieodpłatnie – wyjaœnia wicedyrektor.

Sebastian Zomkowski od zawsze pasjonował się tramwajami. Całe swoje życie zawodowe zwišzał z komunikacjš miejskš. Zaczynał jako motorniczy, teraz jest zastępcš dyrektora ZTM w Gdańsku. Założył też wydawnictwo, w którym opublikował ksišżkę „Tramwajem przez Gdańsk", która opowiada o historii tramwajów w tym mieœcie.

– Każdy ma jakieœ pasje. Chciałbym zachować tego typu pojazd dla przyszłych pokoleń jako œwiadectwo myœli technicznej. Jest to bardzo ważne. To pielęgnacja tradycji i kultury tramwajowej. To owocuje – dodaje nowy właœciciel tramwaju.