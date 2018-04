Oszustwo na zabytkowe auta

Na co najmniej 3,5 mln zł nacišgnęła klientów z kraju i zagranicy szajka, która sprzedawała nieistniejšce zabytkowe samochody, albo obiecywała wykonać renowację starych aut i je przywłaszczała.

- Policjanci z zarzšdu CBŒP w Rzeszowie zatrzymali pięć osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, oraz mężczyznę, który miał niš kierować – mówi „Rzeczpospolitej” Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Œledczego Policji.







Poniżej dalsza częœć artykułu

Œledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, a dotyczy oszustw przy zakupie i renowacji oraz sprzedaży i zabytkowych samochodów.



- W większoœci przypadków wartoœć jednego auta przekraczała ponad 150 tys. zł. Pokrzywdzonymi były osoby z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej - zaznacza Iwona Jurkiewicz, dodajšc, że pokrzywdzeni stracili w sumie co najmniej 3,5 mln zł.



Według œledczych grupa mogła działać od 2015 r. aż do roku obecnego na terenie trzech województw - podkarpackiego, œwiętokrzyskiego i mazowieckiego.



- Z zebranego przez funkcjonariuszy materiału wynika, że podejrzani zawierali umowy dotyczšce renowacji zabytkowych samochodów znanych marek, nie majšc zamiaru wywišzania się z tych umów – mówi komisarz Jurkiewicz. - Sprawcy wprowadzali w błšd właœcicieli aut co do postępów prac renowacyjnych, prezentujšc im fałszywš dokumentację zdjęciowš. Przywłaszczane w ten sposób samochody były następnie sprzedawane – tłumaczy rzeczniczka CBŒP.



Grupa przestępcza miała dopuszczać się nadużyć również w inny sposób – wystawiała do sprzedaży zabytkowe pojazdy, które w rzeczywistoœci nie istniały. Proceder wyglšdał następujšco: dzięki poœwiadczaniu przez specjalistów nieprawdy w dokumentach, rejestrowano samochody oraz same karoserie uzyskujšc karty ewidencyjne tzw. ruchomych zabytków techniki.



- Przedstawiane do sprzedaży zabytkowe pojazdy były oferowane kilku nabywcom jednoczeœnie, a kontrahenci wpłacali znaczne kwoty na ich zakup i renowację - mówi Iwona Jurkiewicz.



Na – jak się wydawało – atrakcyjne oferty nabierali się zarówno klienci z Polski, jak i z zagranicy.



Policyjne działania, w efekcie których zatrzymano członków grupy i jej szefa objęły województwo podkarpackie i œwiętokrzyskie, oraz Warszawę.



Dwie osoby z zatrzymanych zostały tymczasowo aresztowane. Pozostali majš zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majštkowe.



- Zastosowano również zabezpieczenie majštkowe na rzeczach ruchomych i nieruchomoœciach należšcych do podejrzanych na łšcznš kwotę ponad 1 mln zł – mówi rzeczniczka CBŒP.



Policjantom udało się odzyskać mienie w postaci m.in. zabytkowych aut i częœci do ich renowacji na łšcznš sumę około 627 tys. zł. Jak twierdzš œledczy sprawa ma charakter rozwojowy, więc nie wyklucza się dalszych zatrzymań.