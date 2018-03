Sondaż: Czy listy poparcia kandydatów do KRS powinny być jawne

Czy należy ujawnić listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sšdownictwa? Polacy nie majš wštpliwoœci – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Nie wiadomo, kto poparł sędziów – kandydatów do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa. Listy sš tajne.

Forum Współpracy Sędziów wydało uchwałę, w której odnosi się do wyborów do KRS. Sędziowie uważajš, że poparcie kandydatów do Rady powinno być jawne.

Przedstawiciele PiS utajnienie list osób, które udzieliły poparcia kandydatom do KRS, tłumaczš nagonkš na tych wszystkich, którzy chcieli kandydować oraz tych, którzy chcieli tych kandydatów popierać.

Jednak według Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska maksymalna jawnoœć procesu wyłaniania składu KRS jest sprawš fundamentalnš, a „wyłšczenie jawnoœci w procedurze (zarówno dla społeczeństwa jak i posłów) może wskazywać, że tzw. listy poparcia nie sš poprawne”.

Dwóch na trzech badanych uważa, że należy ujawnić listy poparcia kandydatów dla Krajowej Rady Sšdownictwa. Co dziesišty ankietowany jest przeciwnego zdania, a co czwarty nie ma opinii w tej sprawie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Częœciej za ujawnieniem list poparcia kandydatów do KRS sš mężczyŸni (69 proc.), osoby o dochodzie powyżej 5000 zł (75 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (75 proc.). Wraz ze wzrostem wieku roœnie odsetek badanych, którzy sš za ujawnieniem tych list poparcia – z 53 proc. wœród osób do 24 lat, do 73 proc. wœród respondentów powyżej 50 lat. Podobnš zależnoœć widać w poziomie wykształcenia – wœród osób o najniższym poziomie wykształcenia ten pomysł popiera 57 proc. badanych, podczas gdy wœród badanych o najwyższym poziomie wykształcenia jest to 69 proc. - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.