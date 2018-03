Pracownicy skarżą się na mobbing w ministerstwach

W większoœci ministerstw w cišgu ostatnich dwóch lat zgłoszono przypadki mobbingu – ustalił serwis rp.pl.

Najwięcej niepokojšcych informacji płynie z Ministerstwa Sprawiedliwoœci, gdzie od 2016 roku pracownicy zgłosili aż pięć spraw dotyczšcych zjawiska mobbingu (cztery w roku 2017 i jednš w roku 2018). - Wszystkie zgłoszenia trafiły do Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Mobbingowi powołanego w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. W okresie 2016-2018 żadna sprawa o mobbing z powództwa pracownika ministerstwa nie toczyła się przed sšdem – zapewniajš służby prasowe resortu.

Z kolei Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia w tej kadencji rzšdów PiS dwukrotnie powołał Komisję Antymobbingowš (raz w roku 2016, raz w roku 2017) po informacjach uzyskanych od pracowników, że doœwiadczajš w pracy niepożšdanych zachowań. - W obu przypadkach Komisje Antymobbingowe nie stwierdziły mobbingu, a żadna z rozpatrywanych spraw nie znalazła finału w sšdzie – mówi Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia.



Także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2016 roku wpłynęły dwa pisma pracowników dotyczšce podejrzenia mobbingu. - Jedno z nich z powodu braków formalnych nie mogło zostać rozpatrzone. W drugim przypadku Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu skargi dotyczšcej konfliktu pracowniczego, nie stwierdziła znamion mobbingu, jednak rekomendowała działania zapobiegawcze. Konflikt został zażegnany. Żadna ze spraw nie znalazła finału w sšdzie – informuje Iwona Chromiak z Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwie Infrastruktury w 2017 roku zawiadomienia o mobbingu złożyło dwóch pracowników. - Na wniosek Dyrektora Generalnego oraz w oparciu o działajšce w ministerstwie procedury przeprowadzono postępowania wyjaœniajšce. Jedno z postępowań zostało zakończone w zwišzku z brakiem podstaw do prowadzenia czynnoœci wyjaœniajšcych (przejœcie przez pracownika na emeryturę w trakcie postępowania – przyp. red.). W drugim przypadku zespół antymobbingowy uznał, że mobbing nie wystšpił – ujawnia Szymon Huptyœ, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.



W Ministerstwie Finansów w roku 2017 roku pracownik złożył wniosek o rozwišzanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 Kodeksu pracy i jako przyczynę rozwišzania umowy o pracę wskazał mobbing. - Pracownik natomiast nie wskazał żadnej konkretnej sytuacji potwierdzajšcej rzekome działania lub zachowania noszšce znamiona mobbingu. Ministerstwo Finansów wniosło pozew do Sšdu o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwišzanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Sprawa jest w toku – tłumaczš służby prasowe resortu. I potwierdzajš, że także w zeszłym roku pracownik złożył skargę do Komisji Antymobbingowej. - Z uwagi na rozwišzanie umowy o pracę z owym pracownikiem, z upływem czasu, na który umowa była zawarta, Komisja Antymobbingowa nie rozpatrzyła skargi – kwitujš przedstawiciele ministerstwa finansów.



W 2017 roku wystšpił jeden przypadek zgłoszenia przez pracownika b. Ministerstwa Rozwoju mobbingu oraz dyskryminowania. Według nieoficjalnych informacji serwisu rp.pl skargę wniosła urzędniczka mianowana z wieloletnim doœwiadczeniem na kierowniczym stanowisku. - Została uruchomiona procedura antymobbingowa, w ramach której powołano zespół antymobbingowy, który miał za zadanie wyjaœnić czy w sytuacji przedstawionej przez pracownika wystšpiło zjawisko mobbingu i dyskryminacji. Obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (następca Ministerstwa Rozwoju – przyp. red.) toczy się postępowanie wyjaœniajšce – mówi Paweł Nowak z biura komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.



W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku wpłynęło zawiadomienie dotyczšce działań lub zachowań majšcych cechy mobbingu. - Na podstawie wskazanego zawiadomienia zgodnie z Wewnętrznš Procedurš Antymobbingowš zostało wszczęte postępowanie wyjaœniajšce. W wyniku przeprowadzonego postępowania, nie stwierdzono mobbingu w rozumieniu art. 943 § 2 Kodeksu pracy – zapewniajš służby prasowe resortu.



W tym samym roku w urzędzie MON została zgłoszona jedna skarga dotyczšca mobbingu, ale Komisja Antymobbingowa po przeprowadzonym postępowaniu nie stwierdziła stosowania mobbingu.



Podobny przebieg miało post postępowanie weryfikujšce, zainicjowane w 2016 roku przez pracownika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



W cišgu ostatnich dwóch lat pracownicy nie zgłaszali oficjalnie mobbingu w Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Przedsiębiorczoœci i Technologii, Ministerstwie Œrodowiska, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ani w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.



Eksperci wskazujš nie tylko na trudnoœć udowodnienia przeœladowania w miejscu pracy, ale i szczególnš podatnoœć sfery budżetowej na takie patologie. Hierarchiczna struktura sprzyja bowiem walkom o wpływy i stanowiska, a osoba mobbingujšca ma skłonnoœć do otaczania się sprzyjajšcymi mu współpracownikami i wykluczania pozostałych.



Zastanawišce sš – wskazuje dr Barbara Godlewska-Bujok z Wydziału Zarzšdzania Uniwersytetu Warszawskiego – dane dotyczšce rozpowszechnienia zjawiska mobbingu. Jej zdaniem wydaje się to niemożliwe, żeby – bioršc pod uwagę model statystyczny, a więc wskazywanymi przez Eurofund nawet 17 proc. osób narażonych na zachowania przemocowe w pracy, rozpowszechnienie mobbingu było tak małe. - Problem tkwi przede wszystkim w identyfikacji mobbingu i dużym przyzwoleniu na zachowania przemocowe w życiu publicznym i społecznym, lęku przed utratš pracy, szczególnie w sektorze publicznym, gdzie zatrudnienie uznawane jest za bardzo stabilne. Może być również zastanawiajšce umarzanie tych wszystkich postępowań przed Komisjami Antymobbingowymi, bo to, że znika winowajca lub ofiara, nie oznacza, że problem nie istnieje – kwituje dr Godlewska-Bujok w rozmowie z serwisem rp.pl.



W 2014 roku (a więc przed objęciem władzy przez PiS) jedna z pracownic Ministerstwa Zdrowia złożyła pozew o mobbing. Miesišc póŸniej dostała wypowiedzenie. Ówczesny dyrektor generalny najpierw został zawieszony, a ze stanowiska odszedł w 2017 roku po kontroli KPRM. Stanowisko straciła też wiceszefowa departamentu oskarżana o znęcanie się nad pracownikami.

Według ekspertów, sektor administracji publicznej jest w grupie szczególnie narażonych na występowanie niepożšdanych form zachowań takich jak molestowanie seksualne. Jednak spoœród wszystkich ministerstw, w ostatnich latach tylko w jednym oficjalnie zgłoszono taki przypadek – ustalił serwis rp.pl.