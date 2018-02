Magdalena Pietrzak szefową KBW

Po przesłuchaniach trojga kandydatów szefowš Krajowego Biura Wyborczego została Magdalena Pietrzak.

Dziœ odbyło się przesłuchanie kandydatów na szefa KBW, przedstawionych przez szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.

Wraz z Magdalenš Pietrzak kandydowali na tę funkcję Paweł Szrot, wiceszef kancelarii premiera i były legislator klubu PiS oraz Mirosław Sanek, obecny zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, były dyrektor generalny MEN.

Magdalena Pietrzak od 2016 roku jest zastępcš dyrektora Departamentu Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wszystkim trojgu kandydatom jeszcze przed przesłuchaniami opozycja stawiała zarzuty œcisłych powišzań z Prawem i Sprawiedliwoœciš, co miałoby stawiać pod znakiem zapytania ich politycznš bezstronnoœć.

Jak jednak zapewniał dziœ po przesłuchaniu jeden z kandydatów, Paweł Szrot, wiceszef kancelarii premiera i były legislator klubu PiS, nie miał on wštpliwoœci co do swojej bezstronnoœci.

Szef PKW Wojciech Hermeliński, który ogłosił oficjalny komunikat o wyborze Magdaleny Pietrzak, powiadomił, że została ona wybrana większoœciš 6 głosów.

Szef PKW przyznał, że kontakt wszystkich kandydatów z prawem wyborczym był epizodyczny, ale stosunkowo największy miała właœnie Magdalena Pietrzak.

Hermeliński był jednš z tych osób, które przyznawały, że powišzania kandydatów z PiS mogš budzić wštpliwoœci co do ich bezstronnoœci. Odpowiadajšc na pytania dziennikarzy po ogłoszeniu wyników przesłuchania stwierdził, że jednym z kryteriów, które zdecydowały o wyborze Pietrzak był fakt, że obydwaj jej kontrkandydaci mieli "dosyć bliski" zwišzek z władzš wykonawczš.