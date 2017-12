Sylwester. Zadbajmy o spokój zwierząt

Władze coraz większej liczby polskich miast deklarują, że ze względu na dobro żyjących w nich zwierząt nie będą organizować pokazów sztucznych ogni w sylwestrową noc. Często zastępują je lasery.

Pokazy fajerwerków cieszą ludzkie oko, ale dla mieszkających w miastach zwierząt są prawdziwą gehenną. Dotyczy to wszechobecnych ptaków, mieszkańców ogrodów zoologicznych, dzikich zwierząt zamieszkujących większe obszary leśne czy parkowe, ale i domowych pupili.

Poniżej dalsza część artykułu

O zwierzęta z ogrodów zoologicznych zadbają w tę noc ich opiekunowie i lekarze weterynarii, ale o dobrostan ptaków, lisów czy łosi, mieszkających w parkach czy lasach nie sposób zadbać inaczej, jak tylko ograniczyć do minimum lub w ogóle zrezygnować z hałaśliwych pokazów.

Jeśli chodzi o zwierzęta domowe, weterynarze radzą, by znający je właściciele i opiekunowie zadbali o to, by nie przeżyły zbyt dużego stresu.

Przede wszystkim nie należy wychodzić na spacer z psami w czasie największego natężenia wystrzałów - zwierzęciu nie sprawi to żadnej przyjemności. Jeśli już - w ostateczności - na taki spacer się zdecydowaliśmy, pies musi być trzymany na smyczy. Pamiętajmy jednak, że nie zapewnia to zwierzęciu bezpieczeństwa, bo przerażone niespodziewanym hukiem może się zerwać ze smyczy i w panice, na oślep, uciekać, co grozi potrąceniem przez samochód lub zagubieniem.

Najlepiej pójść z psem na dłuższy spacer późnym popołudniem i porządnie go "wybiegać".

W razie potrzeby, jeśli wiemy, że nasze zwierzę strachem reaguje na hałasy, możemy uciec się do pomocy farmakologicznej.

Pamiętamy jednak, że tylko weterynarz może zaordynować odpowiednie dla zwierzaka leki uspokajające, a ich dawka jest uzależniona m.in. od wagi i kondycji zdrowotnej psa.

Każdy pies, i nie dotyczy to wyłącznie sytuacji szczególnej, jaką jest sylwestrowa noc, powinien być zaopatrzony w adresatkę i/lub chipa. Najlepiej - jedno i drugie. Zapisany na adresatce lub wewnętrznej stronie obroży namiar na właścicieli przyspieszy chwilę powrotu psiaka do domu, jednocześnie skracając trwanie stresu. I psa, i właścicieli.

Przypominamy: Im więcej zastosujemy metod na uchronienie psa przed doznaniami sylwestrowej nocy, które tylko dla człowieka bywają przyjemne, tym większe szanse na ograniczenie niepotrzebnego cierpienia.

Kot w czarnej dziurze

Nie tylko psy boją się huku. Koty strach okażą inaczej.

Nie będą szczekać, skamleć czy w ostateczności, spanikowane, gryźć.

Przerażony kot może zniknąć w nawet najmniejszym mieszkaniu, zaszywając się w miejscu, w którym nawet przez myśl nam nie przejdzie go szukać. Może zacząć załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne poza kuwetą, co również jest oznaką stresu.

W przypadku kotów, które szczególnie ciężko przeżywają stres, może dojść do reakcji ekstremalnych - bywa, że zwierzę gubi wąsy lub wibrysy, które są mu potrzebne do normalnego codziennego funkcjonowania.

Leki kocie, leki psie

Jeśli nasze zwierzaki tak ciężko przeżywają sylwestrowe hałasy, że decydujemy się na wsparcie farmakologiczne, pamiętajmy, że tego samego leku nie wolno podać i psu, i kotu.

Zwierzęta różnie reagują na podawane leki i tylko lekarz weterynarii może dobrać ich właściwy rodzaj i dawkę dla konkretnego zwierzęcia.

112 lub 986

Jeśli jednak nie upilnujemy zwierzęcia w sylwestrową noc, trzeba go szukać. Informacje o zaginionych psach czy kotach przyjmuje Straż Miejska pod numerem 986, lub ogólnopolski telefon ratunkowy pod numerem 112.

Należy jak najszybciej zamieścić ogłoszenia, najlepiej ze zdjęciem zaginionego zwierzaka, w okolicy jego zaginięcia i obdzwonić schroniska, nie tylko w miejscowości, w której mieszkamy, ale i w sąsiednich. Zwierzę w panice może przemierzyć spore odległości.

Skuteczne również jest zamieszczenie ogłoszenia o zaginięciu zwierzęcia na portalach społecznościowych. Ich użytkownicy zwykle bez oporów udostępniają takie informacje, dzięki czemu znacząco zwiększa się liczba osób, do których wiadomość o zaginięciu zwierzęcia dociera i obszar, na którym jest poszukiwane.

Posłowie apelują: Sylwester szampański, ale nie huczny

O niestrzelanie w Sylwestra apelują nawet politycy różnych opcji i znani działacze sportowi.