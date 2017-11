RZECZoPOLITYCE: Rosa, Paszyk, Radziejewski

Monika Rosa, Krzysztof Paszyk i Bartłomiej Radziejewski będą gośćmi Michała Kolanki w środowym programie #RZECZoPOLITYCE. Początek audycji o godz. 9.

Z Moniką Rosą, posłanką Nowoczesnej porozmawiamy o propozycjach Nowoczesnej dotyczacych handlu w niedziele i nowej ustawie o związkach zawodowych, a także o sytuacji opozycji, zaostrzeniu zasad dostępu do aborcji na tle ostatnich komentarzy prezydenta.



Z Krzysztofem Paszykiem, posłem PSL, członkiem komisji ds. Amber Gold porozmawiamy o reformie sądownictwa, nowych ustaleniach komisji ds. Amber Gold, sprawie Waldemara Pawlaka.



Z Bartłomiejem Radziejewskim, dyrektorem think tanku Nowa Konfederacja porozmawiamy o nowym think tanku Rokity i Dorna, rekonstrukcji rządu, partii Porozumienie Jarosława Gowina.