Prof. Marek Safjan: Całkowita dezorganizacja TK

Gość "Faktów po Faktach" mówił o obecnym funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, który jego zdaniem jest w stanie "całkowitej dezorganizacji".

Przyczyną takiego stanu ma być praktyczne wyłączenie z orzekania czterech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm. Wątpliwości co do legalności ich wyboru zgłosił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i sprawa czeka na rozstrzygnięcie. Z kolei wiceprezes TK prof. Stanisław Biernat został wysłany na przymusowy urlop aż do czerwca, czyli do końca swojej kadencji.

Kolejnych trzech sędziów to "sędziowie dublerzy", którzy zajęli miejsca poprzednich sędziów, ale od których ślubowania nie przyjął prezydent.

Prof. Safjan mówił, że jest to sytuacja szczególnie niepokojąca, nieznana w systemie prawnym żadnego innego państwa UE.

Gość programu zauważył też, że od czterech miesięcy nie doszło do spotkania - jak się wyraził: "osoby pełniącej funkcję prezesa" z sędziami. To sami sędziowie wystosowali do prezes Przyłębskiej pismo, nalegając na spotkanie.

Tymczasem, jak podkreślił prof. Safjan, spór o TK nie jest prywatną sprawą między prezesem tej instytucji a sędziami.

- To nie spór polityczny, tylko spór o fundamenty państwa prawa. O to, czy jesteśmy krajem demokratycznym - stwierdził.

Więcej - TVN24