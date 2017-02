Sondaż rp.pl: Sześć godzin pracy i fajrant?

Próbne (na dwa lata) wprowadzenie 6-godzinnego dnia pracy wśród göteborskich pielęgniarek sprawiło, że pracownice czuły się szczęśliwsze, zdrowsze (rzadziej brały zwolnienia) i bardziej produktywne od koleżanek pracujących osiem godzin dziennie za tę samą pensję.

Politycy sceptycznie odnoszą się jednak do pomysłu wprowadzenia podobnych nowinek nad Wisłą. A respondenci są w tej sprawie podzieleni. Ponad 40 proc. badanych jest przeciwnych wprowadzeniu w Polsce 6-godzinnego dnia pracy. Za tym pomysłem jest 38 proc. ankietowanych (zdania nie ma co piąty).

- Częściej przeciwni temu pomysłowi są badani powyżej 50. roku życia (52 proc.). Takiego zdania są również częściej osoby o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (48 proc.), dochodach od 2001 do 3000 zł (51 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (51 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Katarzyna Lorenc, ekspert ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy z Business Centre Club przypomina, że Polacy są dziś jednym z najbardziej zapracowanych narodów świata (ok. 50 godzin tygodniowo).

- Jednocześnie efektywność pracy stanowi (w zależności od metody liczenia) 30 lub 70 proc. wydajności unijnej. Dlatego ważne, by pracodawcy i pracownicy szukali rozwiązań na usprawnienie pracy. W małych i średnich firmach oznacza to koncentrację na lepszej organizacji pracy. Jest to również bolączka na braki kadrowe, które oznaczają w praktyce przepracowanie tych, którzy pozostają w firmach. Dlatego równoczesne wprowadzenie rozwiązań związanych z równowagą miedzy pracą i życiem prywatnym stają się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Rozumiem tęsknotę za krótszym dniem pracy, zwłaszcza w sytuacjach ogólnego przepracowania, jednak nie da się jej pogodzić z presją na wyższe wynagrodzenia. Utrzymanie dnia pracy oraz dbałość, by nie pracować dłużej, za to sprytniej, to wyzwania dla przedsiębiorstw i administracji na kolejne lata. Przedsiębiorcy zwykle bagatelizują te możliwości, a po wykonaniu audytu pracy są zaskoczeni, ile czasu własnego i pracowników mogliby oszczędzić poprzez lepszą komunikację, kształcenie brakujących kompetencji, delegowanie uprawnień i sprawniejsze procesy i struktury – komentuje Lorenc.