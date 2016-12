Marek Kozubal: Zakup kolekcji Czartoryskich wiele nie zmieni

Kozubal mówił, że skazano ok. 30 osób w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. - Jeżeli przyjmiemy, że stan wojenny wprowadziło i nadzorowało ok. 100 tys. osób, to liczba oskarżonych nie jest imponująca – mówił Kozubal.

Gość mówił też, że nadal niedokończone są sprawy morderstw, których szczegóły nie są nadal znane. - Ciągle niedokończone są sprawy Romana Bartoszcze i księdza Jerzego (Popiełuszki- red.) – mówił dziennikarz „Rz”.

Kozubal odniósł się do odebrania stopni generalskich Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. - To ma ewidentnie znaczenie symboliczne, teraz też polityczne, bo minister Antoni Macierewicz jest ważną postacią w tym rządzie – uważa Kozubal. - Kiszczak nie odsiedział żadnego wyroku, nie żyje od roku.

Dalsza część rozmowy dotyczyła planowanego zakupu dzieł Czartoryskich, od fundacji ich imienia, przez resort kultury. - Ministerstwo Kultury robi wszystko żeby dopiąć tę sprawę do świąt, ale mam duże wątpliwości czy to się uda – twierdzi Kozubal. - Wartość kolekcji jest olbrzymia i teraz przeniesienie własności fundacji do skarbu państwa nie będzie trwało jeden dzień – dodał.

- Fundator liczy na spore pieniądze, nie jest związany z Polską, tylko z kulturą iberyjską – mówił Kozubal. - Ministerstwo Kultury zagwarantuje bezpieczeństwo tej kolekcji, że nie zostanie ona rozproszona, ale to gwarantuje też obecnie fundacja Czartoryskich.

- Najbardziej znane dzieło, czyli „Dama z gronostajem” jest wystawiona obecnie na Wawelu, część dzieł jest pokazywana w Puławach. Nie ma jednego miejsca przeznaczonego do prezentowania tej kolekcji – powiedział gość. - Skarb państwa przejmie te dzieła sztuki, formalnie wygląda to tak, że muzeum w Krakowie będzie pokazywało tę kolekcję, czyli niewiele się zmieni – dodał.