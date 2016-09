PGZ wesprze Ojców Oblatów

Decyzja ma być efektem wizyty, która miała miejsce, co ciekawe, podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Klasztor zwiedził prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusz Siwko i Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Maciej Lew - Mirski.

By sanktuarium w pełni odzyskało swój dawny blask Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej podjął decyzję o wsparciu finansowym dla tego ważnego dla naszej historii i Polski miejsca. Już niebawem wspólnie z Zarządem MESKO S.A. rozpoczniemy stosowne działania w tym zakresie - możemy przeczytać na stronie spółki. Do działań włączy się również Zarząd Targów Kielce.

O Polskiej Grupie Zbrojeniowej w ostatnim czasie było dość głośno za sprawą powołania Bartłomieja Misiewicza na stanowisko członka rady nadzorczej, co wzbudziło wiele kontrowersji, ponieważ nie spełniał on kryteriów niezbędnych do pełnienia takiej funkcji.

W ubiegłym tygodniu wiceminister ON, Bartosz Kownacki poinformował, że Bartłomiej Misiewicz zrezygnował ze stanowiska w PGZ i nie pobiera wynagrodzenia.