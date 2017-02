W kolejce do Marsa

Agencja Kosmiczna ZEA poinformowała w Abu Zabi, podczas Global Space Congress, że zamierza samodzielnie wysłać misję na Czerwoną Planetą. Deklaracja jest poważna, złożona w obecności przedstawicieli 138 państw, w tym również tych, które marsjańskie plany snują od dawna (Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie).

Sto lat na przygotowania

W Abu Zabi został przedstawiony projekt o nazwie „Mars 2117". Zakłada on zbudowanie za sto lat prawdziwego małego miasteczka na tej planecie. Agencja nie wyklucza możliwości współdziałania w tym przedsięwzięciu z innymi państwami, ale rząd tego kraju podkreśla, że w technologie kosmiczne zainwestował już prawie 5,5 miliarda dolarów.

– Zamierzamy rozwijać dyscypliny naukowe, nowe technologie, a także pobudzać zainteresowanie nimi wśród młodego pokolenia w XXI i następnych stuleciach – powiedział Mohammed ben Rachid Al Maktoum, emir Dubaju, prezentując artystyczną wizję marsjańskiego miasteczka.

W projekt „Mars 2117" zaangażowani są, oprócz naukowców arabskich, także badacze i inżynierowie z wielu innych krajów. Ich najbliższym zadaniem jest wysłanie na Marsa bezzałogowej misji „Hope" („Nadzieja"), co powinno nastąpić w lipcu 2020 roku. „Będzie to pierwszy arabski pojazd kosmiczny wysłany w przestrzeń międzyplanetarną" – napisano w komunikacie Agencji Kosmicznej ZEA.

Sonda powinna osiągnąć orbitę Marsa w 2021 roku. Jej zadaniem będzie globalne badanie atmosfery planety, zmian w rytmie od dobowego do rocznego oraz w zależności od topografii terenu. Zdaniem arabskich naukowców całościowy obraz marsjańskiej atmosfery pozwoli lepiej zrozumieć ewolucje atmosfery na Ziemi.

Sonda będzie miała rozmiary samochodu osobowego i tyle też będzie ważyła – nieco ponad 1000 kilogramów. Pozostanie na orbicie co najmniej do 2023 roku, ale prawdopodobnie dwa lata dłużej. Prześle na Ziemię ponad 100 gigabitów informacji, z których, oprócz badaczy arabskich, skorzystają uczeni z ponad 200 placówek na świecie.

Bez powrotu

Z technicznego punktu widzenia wyprawa na Marsa mogłaby wyruszyć choćby zaraz – skafandry są gotowe, łaziki jeżdżą po tej planecie od lat. Jednak ludzie, którzy wylądowaliby teraz na Marsie, nie powróciliby z niego. Dlatego załogowe wyprawy, mimo optymistycznych zapowiedzi, wciąż są odkładane. Właśnie niemożność zagwarantowania powrotu przeszkadza Rosjanom, Amerykanom i Chińczykom, natomiast nie liczą się z nim holenderscy naukowcy i inżynierowie z firmy Mars One. Nie przewidują oni powrotu z Marsa wyprawy załogowej. Planują, że wyląduje na Czerwonej Planecie w kwietniu 2023 roku.

Na konkwistadorów będą czekać zbudowane przez roboty domki zasilane energią słoneczną. Lądowniki zostaną wykorzystane jako dodatkowe pomieszczenia – o ich charakterze zadecydują mieszkańcy. Mogą z nich zrobić pomieszczenia gospodarcze albo świetlice. Nikt im niczego nie narzuci: ani tego, do czego wykorzystywać dwa łaziki, którymi będą dysponowali, ani co i ile uprawiać w szklarniach – ryż, pomidory czy grzyby halucynogenne. Woda niezbędna do uprawy będzie pochodzić z gleby.

Mars One zaprezentował ten pomysł w Brytyjskim Towarzystwie Międzyplanetarnym. Poparł go Gerardus 't Hooft, Holender, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1999 roku.

