Polscy inżynierowie pomogą łapac śmieci w kosmosie

Przeznaczony do tego mechanizm zaciskowy projektują specjaliści z SENER Polska. Ich chwytak mógłby złapać nawet ważącego ponad 8 ton satelitę Envisat.

Według szacunków, wokół Ziemi krąży kilkadziesiąt tysięcy obiektów większych niż 10 cm, mogących zagrozić bezpieczeństwu misji kosmicznych. Największe obiekty to przede wszystkim nieaktywne satelity oraz górne człony rakiet nośnych. Mniejszych śmieci jest wielokrotnie więcej.

Jednym z największych kosmicznych śmieci jest satelita Envisat nieczynny od 2009 roku. To najcięższy cywilny satelita bezzałogowy, ma 25 metrów długości, porusza się nieregularnym ruchem obrotowym, co komplikuje manewr przechwycenia go.

Usunięcie go z orbity planuje Europejska Agencja Kosmiczna, w ramach misji Deorbit. Pomysłów jest kilka. Jeden z nich to pochwycenie satelity za pomocą urządzenia umieszczonego na satelicie pościgowym. Mechanizm zaciskowy, który posłuży połączeniu obu pojazdów, projektują polscy inżynierowie z SENER Polska.

Satelita pościgowy zbliży się do satelity Envisat, rozpozna jego ruch, dopasuje swoje położenie i prędkość, tak aby umożliwić bezpieczne działanie ramienia robotycznego. Projektowany mechanizm chwyci pierścień satelity, który kiedyś łączył go z rakietą wynoszącą w przestrzeń kosmiczną. Następnie nastąpi odpalenie silników na satelicie pościgowym i wejście w atmosferę ziemską.

Wśród koncepcji Europejskiej Agencji Kosmicznej na usuwanie orbitujacych śmieci jest też siatka, w którą można byłoby łapać krążące w przestrzeni obiekty. Nad takim rozwiązaniem pracuje m.in. polsko-włoskie konsorcjum, w którym uczestniczy firma SKA Polska.

Obecnie wszystkie nowe satelity ESA muszą już mieć systemy pozwalające na deorbitację albo oddalenie się na „orbitę cmentarną".

—pap, Nauka w Polsce