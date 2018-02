Udany start rakiety Elona Muska. Krok bliżej Marsa?

Ten gigantyczny pojazd - najpotężniejszy od czasu wahadłowców, wystartował bez problemu, by wznieœć się nad Oceanem Atlantyckim.

Falcon Heavy to najpotężniejsza rakieta operacyjna na œwiecie, z możliwoœciš wyniesienia na orbitę blisko 64 ton ładunku. To więcej niż odrzutowiec Boeing-737 załadowany pasażerami, załogš, bagażami i paliwem.

The moment the world's most powerful rocket, SpaceX's Falcon Heavy, launched from Cape Canaveral in Florida https://t.co/7E0V5a1CxJ pic.twitter.com/XLHxY7oZxR