Sztuczna inteligencja pomogła znaleźć planetę podobną do Ziemi

W grudniu 2017 Google poinformowało, że sztuczna inteligencja opracowana przez jego specjalistów, której pierwotnym zadaniem była analiza obrazów w celu ich rozpoznawania, nauczyła się analizować struktury DNA pod kštem występujšcych w nich mutacji. Algorytm stworzony przez Google został wyszkolony w oparciu o duże iloœci danych, które pozwoliły mu na zidentyfikowanie częœci informacji majšcych większy wpływ na fragment DNA a także tych, które sš całkowicie pozbawione wpływu na sekwencję.

W oparciu o te metodę, specjaliœci z Google, we współpracy z NASA, poszli o krok dalej: Sztuczna inteligencja odkryła planetę, którš wczeœniej przegapili ludzie. Kepler 90 jest gwiazdš przypominajšcš Słońce, oddalona od niego o 2500 lat œwietlnych. Kršży wokół niej osiem planet. Oprócz słonecznego, jest to najliczniejszy znany układ planetarny. Ósmš planetę w tym układzie - Kepler-90i - zidentyfikowała sztuczna inteligencja stworzona przez Google.

Raczej nie ma szans ma odkrycie życia na którymœ z tych oœmiu globów, wszystkie najprawdopodobniej sš zbyt goršce. Niektóre sš skaliste, inne gazowe. Wszystkie okršżajš swojš gwiazdę w odległoœci mniejszej niż dzielšca Ziemię od Słońca. Planeta Kepler 90i jest trzecia w układzie, liczšc od gwiazdy, podobnie jak Ziemia, ale w przeciwieństwie do Ziemi, jej rok jest bez porównania krótszy, obiega ona swoja gwiazdę w cišgu zaledwie 14,4 ziemskich dni. We względu na bliskoœć gwiazdy, temperatura na jej powierzchni oscyluje około 400 st. C.

Uwagę astronomów i astrofizyków skupia w tym przypadku nie możliwoœć odkrycia życia na którejœ z tych planet,, lecz ich liczba. okazuje się, że wokół jednej gwiazdy - podobnie jak wokół Słońca - może kršżyć wiele planet. Wynika z tego, że we wszechœwiecie prawdopodobnie jest o wiele więcej planet niż gwiazd. Sztuczna inteligencja (algorytm) stworzona przez Google wskazała już tyle planet, że naukowcy na razie nie sš w stanie wszystkich zweryfikować.

Christopher Shallue, inżynier z zespołu Google pracujšcego nad sztucznš inteligencjš, wpadł na pomysł takich poszukiwań. Wraz z kolegami stworzył "sieć neuronowš" funkcjonujšcš w sposób przypominajšcy ludzki mózg. Wœród danych dostarczanych przez teleskop kosmiczny Kepler, identyfikuje ona sygnały odpowiadajšce egzoplanetom. Rozpoznawane sš również sygnały "fałszywe", pozornie œwiadczšce o egzoplanetach. W fazie testowej, w jakiej znajduje się obecnie ta metoda, skutecznoœć odróżniania prawdziwych sygnałów od fałszywych sięga 96 proc. (zasada jest taka sama dzięki której Google odróżnia psa od kota). Naukowcy dostarczyli maszynie dane dotyczšce 670 układów planetarnych, w których wyróżniono juz kilka globów, i które stwarzajš nadzieję na odkrycie w nich kolejnych planet. Właœnie w ten sposób odkryto planetę Kepler 90i.

Aby docenić wagę nowej metody, trzeba sobie uœwiadomić, że teleskop Kepler zebrał 35 000 sygnałów o potencjalnych egzoplanetach. "Ludzkimi siłami" nie sposób wszystkich zweryfikować. Natomiast dzięki maszynie, można się skoncentrować na sygnałach najbardziej prawdopodobnych. maszyna potrzebowała zaledwie szeœciu godzin na przeanalizowanie sygnałów dotyczšcych wspomnianych 670 układów planetarnych. . To daje nadzieje na opracowanie wspomnianych wyżej 35 000 sygnałów o potencjalnych egzoplanetach, w rozsšdnym czasie.

Naukowcy zamierzajš użyć sztucznej inteligencji stworzonej przez Google do zbadania 150 000 gwiazd już zaobserwowanych przez teleskop Kepler. teleskopy kosmiczne przyszłoœci będš oczywiœcie wyposażone w jeszcze lepsze urzšdzenia do gromadzenia informacji o pozasłonecznych planetach, miedzy innymi o składzie ich atmosfery. Analiza tego materiału nie będzie możliwa bez udziału sztucznej inteligencji. Dlatego naukowcom wydaje się niemal pewne, że jeœli odkryta zostanie planeta rzeczywiœcie bliŸniaczo podobna do Ziemi, dokona tego maszyna, sztuczna inteligencja, algorytm.