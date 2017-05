Mężczyźni u Matki Bożej Piekarskiej

W tym roku bierze w niej udział prezydent Andrzej Duda. Najważniejszą częścią będzie tradycyjnie msza święta, która rozpocznie się o godz. 10.45 na wzgórzu kalwaryjskim.

Mężczyźni i młodzieńcy przychodzą do Matki Boskiej Piekarskiej, by modlić się, dziękować i prosić o wsparcie w różnych intencjach. Modlitwa, poczucie wspólnoty i świadomość obecności Maryi tworzą niepowtarzalność piekarskich spotkań.

Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców zbiega się ze 100-leciem objawień fatimskich. Pielgrzymi zobaczą monstrancję fatimską, która od marca peregrynuje po naszym kraju, a w październiku trafi do Fatimy jako dar narodu polskiego.

Wykonana jest ze złota, srebra i platyny, a w promienie wokół hostii wtopione ma maleńkie fragmenty meteorytów certyfikowanych przez NASA, natomiast w jej podstawie jest fragment skały księżycowej.

Uroczystości w Piekarach Śląskich rozpoczęły się godzinkami o godz. 8, po nich był różaniec i procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. Tam wita pielgrzymów abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Msza święta dla pielgrzymów zaplanowana jest na 10.45. Liturgii będzie przewodniczyć w tym roku abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, a homilię wygłosi abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

O 13.45 rozpocznie się godzina młodzieżowa z udziałem gościa specjalnego bp. Mesesa Humungole z Zambii, a o godz. 15 nabożeństwo majowe pod przewodnictwem bp. Adam Wodarczyka i bp. Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości. O godz. 16 - procesja do bazyliki piekarskiej.

W tym roku udział w pielgrzymce bierze prezydent Andrzej Duda. W ubiegłym roku przesłał on list pielgrzymom.

- Współczesny mężczyzna powinien być odpowiedzialny; gotowy do ochrony, wspierania rodziny i ojczyzny, stający po stronie wolności i sprawiedliwości, słabszych i potrzebujących pomocy - napisał w nim prezydent Duda.

Wskazał też m.in., że w dobie przemian społeczno-kulturowych „coraz częściej pada pytanie o tożsamość współczesnego mężczyzny i jego rolę w społeczeństwie".

W swoim liście Andrzej Duda uznał piekarskie pielgrzymki mężczyzn za "wydarzenie wyjątkowe". Jak napisał, co roku dziesiątki tysięcy pielgrzymów z kraju i zagranicy gromadzą się w miejscu, w którym od ponad 400 lat trwa kult Matki Bożej Piekarskiej, „aby razem modlić się w intencjach swoich rodzin, bliskich i kolegów, w intencji pracy i podołania swoim obowiązkom; w intencji dobra wspólnego wszystkich Polaków".

Zdaniem prezydenta spotkanie mężczyzn w Piekarach ukazuje też „wciąż żywą religijność i przywiązanie do wartości, na których została zbudowana polska kultura i tożsamość, z których wyrasta wszystko, co w polskiej historii najpiękniejsze, najwznioślejsze i najtrwalsze - i dlatego jest motywem nadziei na dobrą przyszłość naszej narodowej wspólnoty".

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 roku.

Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium gromadzą co roku dziesiątki tysięcy wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.

Co roku do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pielgrzymuje nawet sto tysięcy mężczyzn. Do Piekar Śląskich pielgrzymowali znakomici goście, wśród których byli m.in. kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski i Józef Glemp. W latach 1965-1978 Słowo Boże na Kalwarii głosił Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat pamiętał o Piekarach Śląskich.