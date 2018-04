Kościół celebruje Niedzielę Miłosiedzia

W pierwszš niedzielę po Wielkanocy, obchodzimy Œwięto Miłosierdzia Bożego. W Polsce główne uroczystoœci odbędš się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Tegoroczne obchody Niedzieli Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w zwišzku ze 100-leciem odzyskania niepodległoœci, odbywajš się pod hasłem „Miłosierdzie Ÿródłem wolnoœci".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pielgrzymi do sanktuarium zaczęli przybywać już w sobotę. Uroczystoœci rozpoczęły się tego dnia o godz. 21 Drogš Miłosierdzia "Krzyż niosšcy nadzieję" (to stosunkowo nowe nabożeństwem w polskim Koœciele).

Jego przebieg podobny jest do Drogi Krzyżowej: składa się z rozważań kolejnych stacji (także w formie multimedialnej) oraz odnoszšcych się do nich fragmentów Pisma Œw. Stacje Drogi Miłosierdzia, których jest 21, dzielš się na trzy grupy.

- Chrystus działa w Koœciele i poprzez Koœciół jako ten, który wzywa innych do zmartwychwstania ze swoich słaboœci, grzechów, upadków. I w tym sensie to, co się wydarzyło na Jego Drodze Krzyżowej cišgle trwa i cišgle odnosi się do nowych pokoleń ludzkich i odnajdujemy prawdę Drogi Krzyżowej także w swoim życiu. Bo Chrystus zmartwychwstały cišgle zatroskany jest o los każdego człowieka - mówił abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Hierarcha sparafrazował także słowa œw. Pawła mówišce o tym, że "jeœli z Chrystusem zostaliœmy wszczepieni w œmierć, to razem z Nim jesteœmy powołani, by nieustannie zmartwychwstawać z naszych grzechów".

- Każda historia człowieka jest wpisywaniem się w zbawcze dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Jego krzyż, który niesie nadzieję, w Jego modlitwę, by Bóg Ojciec przebaczył nam nasze grzechy, w Jego oczekiwanie byœmy powstali, byœmy za każdym razem mieli odwagę na nowo powstawać - dodał abp. Jędraszewski.

Po Drodze Miłosierdzia odbyły się pierwsze Nieszpory Niedzieli Miłosierdzia, a póŸniej celebracja: "Dla ciebie błogosławię krajowi całemu", po której Eucharystii o północy będzie przewodniczył bp Jan Zajšc. A o godz. 2. Zebrani modlili się intencji Ojczyzny i odmówili modlitwę o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia.

W niedzielę uroczystoœci rozpoczęły się mszš œwiętš o godz. 6. Kolejnej o godz. 8. przewodniczy bp Jan Szkodoń.

Centralnym punktem obchodów będzie Msza œw. polowa Msza Polowa pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Kolejna msza o godz. 12:30, a o godz. 16 ponownie przy ołtarzu polowym tym razem pod przewodnictwem biskupa Damiana Muskusa.

Wieczorem, o 18, w sanktuarium nabożeństwo będzie sprawował kard. Stanisław Dziwisz. O godz. 19 odbędzie się msza w kaplicy klasztornej.

W Krakowie w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" na Białych Morzach odbędš się dziœ Targi Miłosierdzia.

Kilkanaœcie organizacji dobroczynnych zaprezentuje na nich swojš działalnoœć. Swojš działalnoœć przybliży na nich m.in: Polska Akcja Humanitarna, Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Œwiatu", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Zupa na Plantach i Caritas.

Goœciem specjalnym tegorocznych będzie Jan Mela, prezes fundacji "Poza Horyzonty", który opowie o tym, jak pomoc innym zmieniła jego życie. Poza tym koordynatorzy akcji Góry Dobra podzielš się także doœwiadczeniami i działaniami podjętymi przez nich w różnych œrodowiskach.

W niedzielę krakowscy kierowcy mogš spodziewać się sporych utrudnień w rejonie sanktuarium w Łagiewnikach. Częœć ulic najbliżej œwištyni będzie zamknięta, należy też spodziewać się wzmożonego ruchu pieszych w rejonie ulic Wadowickiej i Zakopiańskiej.

W Warszawie o godz. 15 w Parku Moczydło na Woli już po raz 18 odprawiona zostanie msza pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Po niej odbędzie się koncert Arki Noego.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna "Tydzień Miłosierdzia", którego celem jest nie tylko konkretna pomoc, ale i kształtowanie "wyobraŸni miłosierdzia"; troska o to, aby serca ludzi wierzšcych były zdolne do miłoœci wzajemnej.

W czwartek, 12 kwietnia, w kaplicy klasztornej o godz. 17 w Łagiewnikach odbędzie się msza œwięta w intencji próœb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego.

W pištek 13 kwietnia odbędzie się z kolei "Godzina Miłosierdzia" oraz msza œwięta w Bazylice o godz. 15:20 w intencji dobroczyńców Sanktuarium oraz wszystkich osób polecajšcych się Bożemu Miłosierdziu.

W sobotę od godz. 10:30 rozpocznie się Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas, dlatego msza œwięta terminowa będzie odprawiona w dolnej częœci Bazyliki – w kaplicy œw. Faustyny. A uroczysta msza œwięta w Bazylice pod przewodnictwem metropolity krakowskiego o godz. 12.

Inspiracjš dla ustanowienia œwięta Miłosierdzia Bożego było pragnienie Jezusa, które przekazała s. Faustyna Kowalska. Pan Jezus powiedział do niej:

"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była œwiętem Miłosierdzia" (Dz. 299). "Pragnę, aby œwięto Miłosierdzia, było ucieczkš i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte sš wnętrznoœci miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżš do Ÿródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystšpi do spowiedzi i Komunii œwiętej, dostšpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte sš wszystkie upusty Boże, przez które płynš łaski".

Niedzielę Miłosierdzia Bożego do kalendarza liturgicznego dla archidiecezji krakowskiej wpisał w 1985 r. kard. Franciszek Macharski. Następnie zrobili to niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach.

Na proœbę Episkopatu Polski Ojciec Œwięty Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził to œwięto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji s. Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. papież ogłosił œwięto Miłosierdzia Bożego dla całego Koœcioła.