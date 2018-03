Współcześnie przeżyć śmierć Chrystusa

W wielu miejscach w Polsce dziœ i jutro odbędš się Misteria Męki Pańskiej. Największe w Poznaniu i w Bydgoszczy.

Popularne w œredniowieczu inscenizacje powracajš nie tylko do koœciołów, ale coraz częœciej inspirujš również twórców teatralnych. Wielkie widowiska i skromne przedstawienia zwišzane z końcem życia Chrystusa odbywajš się w całej Polsce.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Powrót po latach do Góry Kalwarii

Dziesištki aktorów-amatorów przedstawiš dziœ o godz.15 na placu przed ratuszem w Górze Kalwarii na Mazowszu Misterium Męki Pańskiej.

Nawišże ono do misteriów pasyjnych, które były odgrywane w Nowej Jerozolimie – jak w przeszłoœci nazywało się to podwarszawskie miasto.

Tradycja została tam zapoczštkowana już w XVII wieku, kiedy to Góra Kalwaria była najważniejszym sanktuarium pasyjnym na terenie Mazowsza, a może i całej ówczesnej Polski.

Dzisiejsze widowisko rozpocznie scena historyczna, odwołujšca się do tradycji wpisywania wyroku wydanego na Jezusa do akt miejskich – odczytany zostanie „Dekret Piłata", pochodzšcy z 1761 roku.

PóŸniej kilkudziesięciu mieszkańców miasta i okolic w strojach jerozolimskiego ludu i dostojników, rzymskich panów i żołnierzy odegra wielkopištkowe wydarzenia poczynajšc od zaparcia się Piotra i sšdu Piłata nad Jezusem, poprzez Drogę Krzyżowš – spotkanie Jezusa z Matkš, scenę Szymona Cyrenejczyka, Weroniki, płaczšcych Niewiast, Kuszenie Judasza – aż do Ukrzyżowania.

- Tradycyjnie usłyszymy dostojny głos Jacka Kowalskiego, autora tekstu i pieœni Misterium górskokalwaryjskiego, akompaniament Monogramisty JK oraz œpiewy chóru Reditus – zapowiadajš organizatorzy.

Podkreœlajš, że istota Misterium cały czas jest ta sama: publiczny hołd dla Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i duchowe przygotowanie do Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej.

Nad œmierciš i zmartwychwstaniem

Coroczne Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii odbywa się pod honorowym patronatem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego.

-To wydarzenie jest przede wszystkim sposobnoœciš do zanurzenia się w tajemnicy Chrystusa cierpišcego i wprowadzeniem do głębokiego przeżycia Œwišt paschalnych – powiedział ks. Jan Mikołaj Rokosz, kustosz sanktuarium Opatrznoœci Bożej w Górze Kalwarii w rozmowie z KAI.

Nad œmierciš i zmartwychwstaniem

Największe w Polsce Misterium Męki Pańskiej rozpocznie się dziœ o godz.19 na poznańskiej Cytadeli. - Zrodziło się z pomysłu Artura Piotrowskiego, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a zarazem reżysera i producenta spektaklu-mówiš organizatorzy.

Inscenizacja przygotowywana jest przez blisko tysišcosobowy zespół składajšcy się z trzystu aktorów, trzystu chórzystów, wraz z orkiestrš symfonicznš, trzystu harcerzy rozœwietlajšcych pochodniami Drogę Krzyżowš oraz liczšcš sto osób ekipę realizacyjnš. W widowisku wykorzystuje się nowoczesne œrodki techniczne i artystyczne: œwiatło, dŸwięk, obraz, przejmujšcš muzykę i œpiew chóralny oraz efektowne kostiumy i monumentalnš scenografię.

Wszystkie te elementy współtworzš niepowtarzalny, niezwykły spektakl, łšczšc tradycyjny przekaz z nowoczesnš oprawš medialnš.

Organizatorzy podkreœlajš, że Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli, odbywajšce się raz do roku, w sobotę poprzedzajšcš Niedzielę Palmowš po zmierzchu na placu pod Dzwonem Pokoju, pozwala przeżyć ostatnie godziny z życia Chrystusa, poczšwszy od wjazdu do Jerozolimy, po Jego œmierć i zmartwychwstanie.

- Od czasu pierwszej inscenizacji uczestnicy podkreœlajš szczególnš wagę sceny Zmartwychwstania. Wyraża jš finał spektaklu, kiedy to zmartwychwstały Chrystus spotyka się ze swojš Matkš – tłumaczš.

Misterium Męki Pańskiej cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzów z innych miast, a nawet z zagranicy, którzy co roku, przybywajš na Cytadelę. Rocznie ok.100 tys. widzów. - Nie sš jedynie publicznoœciš, lecz uczestnikami widowiska w wymiarze wspólnotowym –podkreœlajš organizatorzy.

A Artur Piotrowski, reżyser i pomysłodawca Poznańskiego Misterium Męki Pańskiej: -„Misterium ma za zadanie odpowiadać na duchowš i artystycznš potrzebę ludzi nie tylko wierzšcych. Chcę by każdy mógł się zatrzymać i pochylić nad tajemnicš męki, œmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa".

Poznańskie Misterium rozpocznie się tuż po zmroku, o godzinie 19, a dwie godziny wczeœniej o 17 odbędzie się Msza œw. w koœciele Salezjanów na poznańskich Winogradach, w której wezmš udział wszyscy aktorzy w strojach scenicznych i stamtšd przejdš bezpoœrednio na Cytadelę.

Męka Chrystusa w dzisiejszej perspektywie

Po raz 18. w Fordońskiej Dolinie Œmierci w Bydgoszczy w Niedzielę Palmowš odbędzie się Misterium Męki Pańskiej.

– To miejsce szczególne i uœwięcone krwiš Polaków. Tam, w roku 1939 od paŸdziernika do listopada zamordowano ponad 1600 osób, głównie mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Niewielka częœć ofiar została ekshumowana i rozpoznana. Większoœć nadal spoczywa wzdłuż brukowanej drogi, która dzięki staraniom parafii Królowej Męczenników, jest częœciš Golgoty XX wieku - tłumaczš organizatorzy.

Zapraszajš w Niedzielę Palmowš na dwa widowiska o godz. 16 i 20. - Plenerowe widowisko jak co roku zaangażuje kilkuset aktorów i statystów. Całoœć rozegra się w scenografii nawišzujšcej do czasów życia Jezusa. Nie zabraknie Wieczernika, Pałacu Piłata, Grobu Pańskiego, Domu Zacheusza czy pełnego dzieci żydowskiego miasteczka. Okoliczne wzgórza znakomicie będš symbolizować Golgotę – zdradzajš organizatorzy.

Bydgoskie Misterium co roku ma nowy niepowtarzalny scenariusz, w którym męka Chrystusa zostaje ukazana w perspektywie różnych wydarzeń historycznych, bšdŸ współczesnych, biblijnych, bšdŸ obyczajowych, różnych postaci, bšdŸ problemów życiowych.

Organizatorzy apelujš, aby uszanować charakter oraz miejsce rozgrywania Misterium.- Przed spektaklem należy wyłšczyć telefony, a w czasie jego trwania zachować ciszę. Zakazane jest spożywanie alkoholu, palenie papierosów i przyprowadzania psów – proszš. I tłumaczš : - „To wydarzenie dla wielu z nas jest głębokim przeżyciem, czasem refleksji i modlitwy".

Misteria Męki Pańskiej odbywajš się także winnych miastach i miasteczkach w Polsce. Jutro m.in. w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Poza tym widowiska zwišzane z ostatnimi godzinami życia i œmierciš Chrystusa sš wystawiane w Kałkowie, Kalwarii Wejherowskiej, Przeworsku, Katowicach, Cieszynie, Kalwarii Pacławskiej, Ołtarzewie, Węglówce, Warcie, czy Czerwińsku nad Wisłš, czy Alwernii.