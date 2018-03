Polacy modlą się dziś za papieża Franciszka

Ponad 50 grup w Polsce, zakony i wiele osób indywidualnych będzie dziœ się modlić za papieża Franciszka.

Do włšczenia się w modlitewny łańcuch dla papieża w pištš rocznicę jego pontyfikatu zachęca Wspólnota Ruchu Lednickiego.

Zaplanowana na 11 marca 2018 roku inicjatywa „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!" jest odpowiedziš na wezwanie Ojca Œwiętego do modlitwy za niego.

- Tak chcemy uczcić pištš rocznicę pontyfikatu Franciszka – mówi twórca akcji Rafał Orzechowski, członek Ruchu Lednickiego w Grajewie, który spotkał się z Ojcem Œwiętym w 2017 roku.

Podczas przekazania symboli ŒDM przez Polaków młodzieży z Panamy Papież powiedział do niego: „Ja się modlę za Ciebie, a ty módl się za mnie". - Uważam tę umowę za obowišzujšcš – dodał Rafał Orzechowski.

Pomysł podchwyciły grupy z Niemiec, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Z młodymi we wszystkich swoich klasztorach w Polsce będš się modliły siostry benedyktynki misjonarki oraz siostry boromeuszki w Rzymie.

Uczestnicy akcji stworzš modlitewny łańcuch, który otoczy Papieża. Modlitwa w intencji papieża Franciszka w niedzielę 11 marca jest już zaplanowana m.in. w Warszawie, Krakowie, GnieŸnie, Poznaniu, Łapach, Hrubieszowie czy Zambrowie.

"Modlić się można wszędzie - w koœciele, szkole, parku. Ważne, aby otoczyć tego dnia Papieża modlitwš" - tłumaczš inicjatorzy akcji.

Proponujš oni, aby dziœ, o godz. 15, odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego za Franciszka.

"Zaproszenie do modlitwy otrzymuje każdy. Nie kierujemy tej inicjatywy tylko do młodzieży, lecz chcemy, aby zaangażowały się w niš wszystkie œrodowiska. To będzie nasz wspólny prezent ofiarowany Ojcu Œwiętemu z okazji pięciolecia jego pontyfikatu, ale jest to również okazja do zjednoczenia się ruchów i stowarzyszeń, w których się angażujemy" - tłumaczš organizatorzy.

Podkreœlajš, że jest to bezprecedensowa inicjatywa, która nie zdarzyła się nigdy wczeœniej, tak samo, jak już nigdy się nie powtórzy pięciolecie pontyfikatu Ojca Œwiętego Franciszka.

Akcję patronatem honorowym objšł przewodniczšcy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gšdecki.