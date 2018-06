Francja: Ksiądz spoliczkował dziecko w trakcie chrztu

89-letni Jacques Lacroix, katolicki ksiądz, który w trakcie chrztu spoliczkował dwuletniego chłopca, został zmuszony do zakończenia posługi kapłańskiej i przejścia na emeryturę - pisze "The Independent".

- Kończę moją posługę... Wszystko kiedyś się kończy - powiedział ojciec Lacroix.

Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak ksiądz uderza dziecko w twarz otwartą dłonią podczas ceremonii chrztu. Powodem spoliczkowania chłopca było to, że dziecko cały czas płakało.

W rozmowie z radiem French Info Lacroix przekonywał, że nie zachował się zbyt surowo wobec dziecka.

- To było coś między muśnięciem a spoliczkowaniem, chciałem go uspokoić, nie wiedziałem co zrobić - wyjaśnił.

- Dziecko bardzo krzyczało, a ja musiałem odwrócić mu głowę, aby polać ją wodą święconą. Powiedziałem mu: "uspokój się, uspokój się", ale się nie uspokajał. Próbowałem go przytrzymać. Chciałem tylko, żeby się uspokoił - mówił o incydencie w kościele duchowny.

- Przeprosiłem za moją niezręczność rodzinę. Kończę moją posługę, to był mój ostatni chrzest, wszystko kiedyś się kończy - podsumował.

Biskup Meaux Jean-Yves Nahmias oświadczył, że "podjął środki zmierzające do tego, by ksiądz Lacroix nie udzielał już więcej chrztów, ani ślubów". W przyszłości 89-letni ksiądz będzie mógł celebrować mszę tylko wtedy, gdy dostanie zgodę zwierzchników. Biskup zarzucił księdzu, że ten "stracił panowanie nad sobą", czego nie da się usprawiedliwić.

- Ten gest jest tym bardziej godny pożałowania, że chrzest powinien być szczęśliwym momentem w życiu, ale zmęczenie i zaawansowany wiek (księdza) na pewno odegrały rolę w tej sytuacji - podkreślił hierarcha.

Biskup zaznaczył też, że rodzice przyjęli przeprosiny księdza.