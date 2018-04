Kardynał Kazimierz Nycz o aborcji: Kościół nigdy nie zrezygnuje

Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że Koœciół nigdy nie zrezygnuje z głoszenia œwiętoœci życia.

Sejmowa komisja sprawiedliwoœci i praw człowieka wydała pozytywnš opinię w sprawie obywatelskiego projektu "zatrzymaj aborcję". Przeciwko temu rozwišzaniu jest Ogólnopolski Strajk Kobiet. By pokazać swój sprzeciw, w całej Polsce zorganizowano demonstracje.

- Koœciół, jeżeli chodzi o obronę życia, czy œwiętoœć życia, czy głoszenie jego œwiętoœci, nigdy z tego nie może zrezygnować - powiedział w rozmowie z TVN24 kardynał Kazimierz Nycz.

- W sensie głoszenia ewangelicznej zasady i pištego przykazania "nie zabijaj", będziemy to robili zawsze, w porę i nie w porę, czy to się podoba, czy to się nie podoba - dodał metropolita warszawski.

- Nie żšdamy od Koœcioła, czy od biskupa katolickiego, że nie będš głosili prawdy o tym, że życie jest œwięte w każdym wypadku. Jeżeli rzeczywiœcie chodzi o głoszenie tej ewangelii życia wszystkim, to znaczy, że głosimy jš także politykom, także ludziom życia społecznego. Ich własne sumienie musi decydować o tym, w jaki sposób to rozwišzanie praktyczne, ustawowe, prawne powinno być przyjęte. I to jest zasada nauki społecznej Koœcioła, zupełnie oczywista i jasna - powiedział duchowny.