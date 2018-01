Czym jest zielony katolicyzm?

- Biblijny nakaz czynienia sobie ziemi poddanš, realizujemy w sposób bardzo nowoczesny, mechaniczny, przemysłowy. Często wręcz agresywny pod względem wykorzystywania zasobów naturalnych - mówi Tomasz Rowiński historyk idei, publicysta kwartalnika „Christianitas”

"Rzeczpospolita": Papież Franciszek zakończył w niedzielę wizytę w Peru. Miejscowy parlament specjalnie czekał na wyjazd papieża, aby przyjšć ustawę ws. budowy autostrady w Amazonii. Jaki jest stosunek Koœcioła do ekologii?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Tomasz Rowiński: Bezpoœrednio odwołuje się do niej encyklika „Laudato si’” papieża Franciszka. Pojawiły się w niej wštki znane już społecznej nauce Koœcioła, choćby z encykliki „Caritas in veritate” Benedykta XVI. Podstawowym elementem tego nauczania jest przekonanie, że człowiek nie może wchodzić w rolę Boga. Tymczasem biblijny nakaz czynienia sobie ziemi poddanš, realizujemy w sposób bardzo nowoczesny, mechaniczny, przemysłowy. Często wręcz agresywny pod względem wykorzystywania zasobów naturalnych.

Co na to papież Franciszek?

Papież pokazał w encyklice, że posunęliœmy się przynajmniej o krok za daleko. Człowiek dostał dobra naturalne niejako w depozyt i gdy go niszczy, występuje przeciwko porzšdkowi bożemu. Łšczy się to z fałszywym podejœciem ludzi do całego stworzenia. Za agresywnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych idzie takie samo traktowanie człowieka. Wišże się to z innym poruszanym przez papieża wštkiem, czyli masowym ubóstwem. Człowiek jest traktowany w nowoczesnym systemie jak narzędzie. Wyzysk człowieka jest efektem tej samej mentalnoœci co wyzysk reszty stworzenia bożego.

Jednak ta encyklika wywołała wiele kontrowersji, również w samym Koœciele.

Głównie dlatego, że w rozdziale pierwszym został poruszony problem globalnego ocieplenia. Zwracano też uwagę, że papież krytykuje przemysł węglowy, który daje Ÿródło utrzymania wielu ubogim.

Ciekawsze były jednak dalsze rozdziały, w dużej mierze oparte na eseju „Koniec czasów nowożytnych” Romana Guardiniego. Papież krytykuje tam utożsamianie chrzeœcijańskiego myœlenia o „czynieniu sobie ziemi poddanš” z chęciš totalnego panowania nad przyrodš i mechanicznego panowania nad człowiekiem. Zauważa, że dobre nie tylko dla chrzeœcijan, ale i całego œwiata, byłoby przywrócenie nadrzędnej roli myœlenia teologicznego, tzn. spojrzenia na nas samych jako na częœć stworzonego œwiata. Dodajmy, że papież przeciwstawił się także myœleniu ekologów.

Czemu konkretnie?

Franciszek krytykował antyhumanizm, postrzeganie człowieka wyłšcznie jako szkodnika w całym porzšdku ziemskiego życia.

Możemy mówić o pojęciu „ekologia katolicka”?

Tak, w naukach społecznych istnieje wiele pojęć, które sš zlaicyzowanymi pojęciami teologicznymi. Ekologia powstała na bazie tego, co nazywamy teologiš stworzenia, która jest właœnie namysłem nad właœciwym stosunkiem człowieka do otaczajšcego go œwiata, również przyrody.

Ekologia kojarzyła się dotšd przede wszystkim ze œrodowiskami lewicowymi.

Koœciół chce szukać dobra wspólnego – prawicowoœć i lewicowoœć to wtórne pojęcia. Czy zasada pomocniczoœci lub krytyka liberalizmu, ale i socjalizmu, daje się łatwo zakwalifikować? Podejmowanie wštków społecznych – w tym ekologii – to duży plus tego pontyfikatu.