Tomasz Krzyżak: Bezkompromisowa Wanda Półtawska

- Bardzo ciekawy wątek to jest jej pobyt w obozie koncentracyjnym w Ravenbruck, specjalnym obozie stworzonym tylko dla kobiet. Wanda Półtawska była ofiarą eksperymentów pseudomedycznych, które przeprowadzali Niemcy. IPN w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie tych zbrodni, a do dzisiaj żyją tylko trzy ofiary tych eksperymentów - mówił w programie #RZECZOPOLITYCE Tomasz Krzyżak, szef działu krajowego "Rzeczpospolitej".

Dzisiaj oficjalnie w księgarniach pojawiła się książka red. Krzyżaka "Wanda Półtawska - biografia z charakterem". - Można to na dwóch poziomach rozpatrywać. Z jednej strony rzeczywiście z charakterem, odnosząc to do książki, ale bardziej ten tytuł odnosi się do mojej bohaterki. Charakterem, który jest dla jednych trudnym, dla innych nie do końca. Wanda Półtawska wzbudza u niektórych uczucie nienawiści, u innych uczucie miłości - wyjaśniał Krzyżak. - Jest bezkompromisowa w działaniu, w tym wszystkim co robi.

Skąd pomysł na tę książkę? - Pomysł bierze się z ciekawości. Po pierwsze dlatego, że jest szarą eminencją Kościoła, a po drugie bardzo bliską przyjaciółką Jana Pawła II. Chciałem zmierzyć się z tą legendą osoby, która miała bardzo duży wpływ na niego, na jego nauczanie - mówił autor.

- Książka to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie skąd właściwie wzięła się taka kobieta, bezkompromisowa w walce o życie człowieka nienarodzonego - powiedział Krzyżak. Wanda Półtawska jest nazywana pierwszą polską działaczką pro-life. - Nie bez przyczyny. To wiąże się z Janem Pawłem II bardzo mocno, bo ich przyjaźń rozpoczęła się od wspólnej walki o życie osób nienarodzonych.

- Wanda Półtawska mimo, że ma 96 lat jest bardzo zainteresowana tym, co się dzieje dzisiaj wokół ustawy aborcyjnej, wokół tych przepisów. Ustawa z ubiegłego roku, która zakończyła się Czarnymi protestami, była z nią konsultowana. Ona była przeciwko zapisowi o karaniu kobiet. Gdyby nie ten zapis, to myślę, że ta sprawa byłaby załatwiona - opowiadał Krzyżak. - Z tego co wiem, to obecna ustawa pani Kai Godek ma pełne poparcie pani Wandy - dodał.

- Spodziewam się, że pani Wanda powie, że bez sensu człowiek zajmował się przez dwa lata pisaniem książki, napisał jakieś głupoty i to w ogóle nie było tak, jak pisze - mówił Krzyżak.