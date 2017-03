RZECZoPOLITYCE Abp Polak: Uchodźcy? Przyjmować jak Chrystus

Rozmowa odbyła się z okazji 600-lecie przyznania metropolitom gnieźnieńskim tytułów Prymasa Polski. Gość powiedział, że nie ma specjalnego dokumentu wydanego przez Stolicę Apostolską, w którym jest to zapisane. - Po powrocie z soboru w Konstancji abp Mikołaj Trąba zaczął używać tego tytułu - mówił abp Polak. - W roku 1418 kancelaria królewska Władysława Jagiełły, a potem on sam i abp Trąba, używali tego tytułu - dodał.

- Pytanie po co i dlaczego? Jedną z przyczyn, która zaważyła, było powstanie drugiej metropolii. W 1375 r. powstała w Haliczu, a potem została przeniesiona do Lwowa, nowa metropolia lwowska. Były już więc dwie: gnieźnieńska i lwowska. Było więc też dwóch metropolitów, z których jeden musiał być tym pierwszym - wyjaśniał abp Polak. Gość dodał, że taki tytuł pozwalał na udział w koronacji króla.

- Prawdą jest to co pan wspomniał, że zaborcom, szczególnie Prusakom, zależało żeby znieść tytuł Prymasa Polski - mówił o późniejszych latach abp Polak.

Potem znów nastąpiły zmiany. - Jedną z takich zmian, które car wymusił, był od roku 1819 r., tytuł Prymasa Królestwa Polskiego - mówił abp Polak. - Do roku 1938 r., do swojej śmierci nosił taki tytuł jeden z kardynałów krakowskich.

Innym wątkiem rozmowy była pomoc dla uchodźców. Prowadzący powiedział, że z jednej strony Polska nie chce przymusowej relokacji, a z drugiej mówi się o pomaganiu, choćby poprzez korytarze humanitarne. Co robić? - Włączyć się najpierw w to, co możliwe, czyli proponujemy program "Rodzina rodzinie" - mówił abp Polak. - Mamy potwierdzenie z Episkopatu, żebyśmy nie bali się tych korytarzy humanitarnych. Ważne żebyśmy pamiętali, że one są bardzo bezpieczną formą pomocy, dla tych najbardziej potrzebujących - dodał.

- Chcemy i wsłuchujemy się w to co mówił papież Franciszek, zapytany wprost o to na Wawelu. Mamy przyjmować tak jak Chrystus przyjmował każdego człowieka, a my mamy jeszcze uwierzyć, że to co zrobiliśmy dla tego najmniejszego, to robimy dla Chrystusa - mówił abp Polak.

Za miesiąc rozpoczną się obchody 600-lecia prymasostwa w Gnieźnie (23 kwietnia). - Rozpoczną się 23 kwietnia i będą trwały do 29 kwietnia 2018 r. - mówił abp Polak. - Oprócz celebracji, modlitwy, refleksji historycznej, 28 marca odbyło się pierwsze sympozjum. Powstanie też monografia prymasostwa. Będą też wydarzenia kulturalne, 20 maja odbędzie się piknik na pl. Św. Wojciecha - dodawał.