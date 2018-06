Rosyjscy reżyserzy w obronie Siencowa. Kreml: nic z tego

Znani rosyjscy działacze kultury napisali list do Władimira Putina.

Rosyjscy reżyserzy, aktorzy i dziennikarze apelują do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o ułaskawienie ukraińskiego reżysera Ołeh Siencowa, skazanego w 2015 roku na 20 lat łagru.

Siencow został oskarżony o przygotowywanie zamachów terrorystycznych na terenie anektowanego Krymu. Od samego początku nie przyznaje się do zarzucanych czynów i twierdzi, że sprawa została sfingowana. Jego uwolnienia domagają się władze w Kijowie, Unia Europejska i USA.

Od 14 maja reżyser prowadzi głodówkę i domaga się uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych w Rosji (chodzi o 64 osoby).

Poniżej dalsza część artykułu

"Człowiek umiera. Nie zrobił nic takiego by zasłużyć na karę 20 lat więzienia. Jest szczery w swoich przekonaniach i jego bezterminowa głodówka to potwierdza" - czytamy w liście do Władimira Putina, opublikowanym na stronie radia Echo Moskwy. Swoje podpisy pod apelem postawiły m.in. znani rosyjscy reżyserzy Andriej Zwiagincew, Aleksadnr Sokurow, Walery Todorowski i Aleksiej Uczitiel. List do rosyjskiego prezydenta podpisał również znany dziennikarz telewizyjny Władimir Pozner.

"Trzeba okazać miłosierdzie by uratować życie człowieka. Musimy złagodzić klimat polityczny w kraju, pogodzić się z sąsiadami. Prosimy o ułaskawienie Ołeha Siencowa" - piszą rosyjscy działacze kultury.

Cytowany przez rosyjskie media rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że apel ten "nie wpłynie na decyzję sądu". Stwierdził też, że według obowiązującego w Rosji prawa to "z inicjatywy oskarżonego rozpoczyna się procedura ułaskawienia".