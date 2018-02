Ukraina: Obrona przed Rosją, a nie przed terrorem

Rosja oskarża Ukrainę o zerwanie porozumień mińskich i wzmacnia swoje siły w Donbasie.

We wtorek prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę „o reintegracji Donbasu”, którš wczeœniej przegłosowała Rada Najwyższa. Ukraiński ustawodawca oskarża w niej Rosję o agresję oraz okupację częœci terytorium kraju. Oprócz tego ustawa m.in. zezwala prezydentowi Ukrainy na użycie sił zbrojnych w Donbasie bez koniecznoœci wprowadzania stanu wojennego, jak wymagało dotychczasowe prawo.

To właœnie dlatego działania Kijowa w Donbasie dotychczas były okreœlane jako „operacja antyterrorystyczna” (ATO). Teraz obecnoœć tam ukraińskich sił zbrojnych jest uzasadniona „koniecznoœciš powstrzymywania zbrojnej agresji Rosji w obwodach donieckim i ługańskim”.

Władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej podały w œrodę, że „ukraińskie siły zbrojne przygotowujš się do ofensywy”. Zastępca dowódcy prorosyjskich separatystów Eduard Basurin oœwiadczył, że ukraińska armia w pierwszej kolejnoœci uderzy w kierunku Doniecka i że Kijów wysłał już na linię frontu „specjalistów od podwyższenia ducha bojowego żołnierzy”. Kilka dni temu szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow mówił, że porozumienia mińskie zostanš przekreœlone, jeżeli Poroszenko podpisze ustawę.

– Ukraińska armia nie jest już tš zaniedbanš armiš z zubożałym sprzętem, jakš była w 2014 roku. Kijów przygotowuje się do scenariusza siłowego. W pierwszej kolejnoœci będzie próbował odcišć republiki donieckš i ługańskš od granicy z Rosjš. Celem jest okršżenie Donbasu – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Aleksiej Podbieriozkin, dyrektor rosyjskiego Centrum Badań Wojskowo-Politycznych, działajšcego przy prestiżowym Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO). – Siły Kijowa majš sporš przewagę nad tym, czym obecnie dysponujš Donieck i Ługańsk. Ale Donbas na pewno zostanie wsparty przez licznych ochotników z Rosji. Pojechać będzie mógł każdy chętny – dodaje.

W opowieœci o „rosyjskich ochotnikach” władze w Kijowie nie wierzš i twierdzš, że obecnie stacjonuje tam co najmniej 3 tys. żołnierzy rosyjskiej armii. – Ukraina nie przygotowuje się do ofensywy, ponieważ dobrze wie, że dojdzie do otwartego starcia z rosyjskš armiš i będš ogromne straty – mówi „Rzeczpospolitej” kpt. Ołeksij Arestowycz, znany ukraiński analityk wojskowy.

– To Moskwa eskaluje napięcie. W Doniecku i Ługańsku trwa mobilizacja, odcięta została sieć komórkowa – dodaje.