Erdogan do Netanjahu: Jesteś najeźdźcą i terrorystą

W pištek w wyniku starć armii Izraela z protestujšcymi Palestyńczykami w Strefie Gazy zginęło co najmniej 13 osób. Ponad 1400 zostało rannych.

- Nie trzeba przekonywać œwiata, że to Izrael odpowiada za sytuację w Strefie Gazy - mówił Erdogan na spotkaniu z wyborcami w Adanie. - To Izrael dokonał masakry w Gazie - przekonywał turecki prezydent.

Dodał, że zdecydowanie potępia izraelski rzšd za ten "nieludzki atak" i mówił, kierujšc słowa do premiera Netanjahu: - Nie doœć, że jesteœ najeŸdŸcš na tej ziemi, to jesteœ też terrorystš. Nie ma na œwiecie nikogo, kto by cię lubił.

Netanjahu odpowiedział tureckiemu politykowi na Twitterze: "Najbardziej moralnej armii œwiata nie ma prawa pouczać ktoœ, kto przez lata bezlitoœnie bombardował cywilów. NajwyraŸniej tak właœnie w Turcji obchodzi się Prima Aprilis" - napisał premier Izraela.

