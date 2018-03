Anna Maria Anders: Żołnierze mojego ojca budowali Izrael

Senator Anna Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa, nie kryje oburzenia artykułem w "Jerusalem Post".

To reakcja na opublikowany dziœ w "Jerusalem Post" artykuł o tajnym raporcie US Office of Intelligence Coordination and Liaison z 1946 roku, zatytułowanym "Żydzi w Polsce od czasów wyzwolenia".

Dokument, który stracił klauzulę tajnoœci w 1983 roku, trafił do Centrum Wiesenthala. Jest w nim m.in. wzmianka o tym, że w Wojsku Polskim pod dowództwem gen. Andersa żołnierze pochodzenia żydowskiego byli tak Ÿle traktowaniu, że woleli je opuœcić, zaœ w Polsce lat 40. antysemityzm był zjawiskiem powszechnym.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Oburzenia tekstem w "Jerusalem Post" nie kryje córka generała, senator Anna Maria Anders.

Zauważa, że jej ojciec, tworzšc 2 Korpus Polski, wyprowadził z terenów ZSRR około 3 tys. żołnierzy pochodzenia żydowskiego, gdyż czekałaby ich tam œmierć. Ponadto dezercja tych żołnierzy z polskiej armii odbywała się "za cichš zgodš" jej ojca i bez żadnych konsekwencji.

Anders przypomina, że wœród żołnierzy armii gen,. Andersa wielu było takich, którzy póŸniej budowali Państwo Izrael, wœród nich np. Menachem Begin, póŸniejszy premier tego kraju.

Senator twierdzi też, że jeszcze przed wojnš w domu jej rodziców bywało wielu przyjaciół pochodzenia żydowskiego i że nigdy nie spotkała się z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu wobec nich.

Anna Maria Anders zauważa, że w dniu, w którym w wyniku napiętej sytuacji między Polskš a Izraelem ma dojœć do rozmów wspólnej komisji, narracja, jakš prezentuje artykuł w "Jerusalem Post" nie ma nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem.