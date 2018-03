Gowin: Ustawa o IPN to nie jest Pismo Święte

- Mam nadzieję, że problem zostanie rozwišzany przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli nie - będziemy się zastanawiać, co dalej. Ustawa o IPN nie zacišży długofalowo na polskiej polityce zagranicznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

- Uważam że te stosunki (Polski z USA) sš bardzo dobre. To nie jest dobra mina do złej gry. Intensywnoœć relacji z ekipš obecnego prezydenta jest bardzo duża, on sam wizytował Polskę w ubiegłym roku, niedawno był u nas sekretarz stanu. Natomiast mówię to nie po to, żeby bagatelizować rysę, która się pojawiła na tych stosunkach. To nie jest nic więcej niż rysa, ale to trwałe oczekiwanie strony amerykańskiej że rozwišżemy problem nowelizacji ustawy o IPN. Mam œwiadomoœć, wiem, że ten problem musi być rozwišzany - mówił Gowin w TVN24.

- Na końcu tej drogi będzie porozumienie Polski z Izraelem, ze œrodowiskami żydowskimi i rozwišzanie tego jedynego problemu w relacjach polsko-amerykańskich - dodał.

Pytany o ewentualne konsultacje ze stronš izraelskš, dotyczšce zmian w ustawie o IPN, wicepremier odpowiedział, że "jesteœmy suwerennym państwem i tego typu konsultacje byłyby czymœ nieakceptowalnym - ani dla mnie, ani nawet, myœlę, dla polityków opozycji".

- My analizujemy wypowiedzi polityków izraelskich i polityków amerykańskich ws. IPN-u i w innych kwestiach. Natomiast na końcu muszš być suwerenne decyzje suwerennego polskiego rzšdu. Czym innym jest wsłuchiwanie się w opinie nt. ustawy ze strony naszych strategicznych partnerów, a dla mnie strategicznym partnerem sš nie tylko Stany Zjednoczone, ale (...) także Izrael - i ze względów historycznych, i ze względu na szczególne usytuowanie tego państwa na mapie konfliktów geopolitycznych. Na pewno nasz rzšd zrobi to, co trzeba, żeby problem w stosunkach polsko-izraelskich i polsko-amerykańskich zniknšł - zapowiedział.

W jaki sposób ten problem może "zniknšć"? - Ja myœlę o reinterpretacji czy o ewentualnej korekcie pod wpływem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - mówił Gowin. - Co do sensu tej ustawy, co do koniecznoœci walki o dobre imię Polski w kontekœcie Holokaustu, II wojny œwiatowej, walki z totalitaryzmami, nie mam wštpliwoœci, że podjęliœmy słusznš decyzję - zaznaczył.

- Natomiast ustawa o IPN to nie jest Pismo Œwięte. To nie jest tak, że tam niczego literalnie nie można zmienić. Mam nadzieję, że problem zostanie rozwišzany przez orzeczenie TK. Jeżeli nie - będziemy się zastanawiać, co dalej. Ustawa o IPN nie zacišży długofalowo na polskiej polityce zagranicznej - tłumaczył.

- Wszystko toczy się normalnie. Ja sam finalizuję właœnie porozumienie o współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę mi wierzyć: nie ma najmniejszego wahnięcia w tych relacjach - mówił Gowin, komentujšc doniesienia o notatce przygotowanej w ministerstwie spraw zagranicznych, według której możliwa jest blokada spotkań polskich władz z prezydentem USA do czasu zakończenia sporu na temat nowelizacji ustawy o IPN.

- Nie bagatelizuję treœci tej notatki, o ile jest ona prawdziwa, ale rolš analityków jest wskazywanie na najbardziej niepokojšce scenariusze. I tutaj, jak rozumiem, zarysowana jest możliwoœć takiego scenariusza negatywnego. Uspokoję - nie dopuœcimy do tego scenariusza - powiedział Jarosław Gowin.