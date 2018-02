Jair Lapid: Polacy zabili 200 tys. Żydów bez udziału Niemców Jair Lapid Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Pewnego dnia obudziliœmy się i dowiedzieliœmy się, że polski parlament uchwalił ustawę, która neguje to, co robili Polacy podczas Holokaustu. Sprawa jest prosta. Ustawa musi być uchylona. Wy to zaczęliœcie i wy to skończcie. To wszystko! - mówi Jair Lapid, izraelski polityk, minister finansów w rzšdzie Benjamina Netanjahu, lider partii Jest Przyszłoœć