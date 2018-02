Korwin-Mikke: Ruszyła zorganizowana kampania żydowska

- Ten klip jest bardzo drogi i na pewno ktoœ (Izrael? duża żydowska organizacja?) go dofinansował. Ale za nim pójdš inne - zapowiada na swoim koncie na Facebooku Janusz Korwin-Mikke.

Lider partii Wolnoœć komentował spot amerykańskiej fundacji rodziny Rudermanów. Fundacja zbiera w internecie podpisy pod petycjš o zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polskš przez Stany Zjednoczone.

W œrodę zaprezentowała też film "Pójdę do więzienia", na którym amerykańscy Żydzi wyrażajš swoje obawy względem nowelizacji ustawy o IPN. "Będę za nimi tęsknić, gdy mnie nie będzie" - mówi na nim matka wskazujšc na dwójkę siedzšcych obok dzieci. "Żadne polskie więzienie mnie dziœ nie przestraszy" - zapowiada z kolei starszy mężczyzna. Następnie wszyscy aktorzy powtarzajš "Polski Holokaust", co ich zdaniem może œcišgnšć na nich karę w postaci więzienia. W œrodę po godz. 21.00 fundacja Rudermanów wycofała film z youtube'a, po krytyce ze strony Polski i organizacji żydowskich.

- WyobraŸmy sobie, że p. Marian Kowalski (były kandydat na prezydenta, w wyborach w 2015 roku zdobył 0,52 proc. głosów) wezwie III RP do zerwania stosunków z Watykanem. Co się stanie? Nic - ocenił Korwin-Mikke, porównujšc to do filmu amerykańskiej fundacji. - Tymczasem pół Polski się podnieca, że jakaœ niszowa fundacja żydowska opublikowała klip wzywajšcy USA do zerwania stosunków z Polskš - podsumował.

Piszšc o "niszowej" fundacji, polityk posłużył się porównaniem popularnoœci stron na Facebooku - swojej i fundacji rodziny Rudermanów. Wskazał, że jego stronę œledzi półtora miliona użytkowników ("Z czego 700.000 ukrytych przez FB"), podczas gdy fundacji - 10 tysięcy (obecnie jest zresztš niedostępna, być może w zwišzku ze zgłaszaniem jej przez internautów administracji Facebooka).

- Z drugiej strony to sygnał, że ruszyła zorganizowana kampania żydowska, o czym mówiła p. Sulamita Aloni, była minister edukacji Izraela - kontynuował swój wpis Korwin-Mikke. Aloni, która zmarła w 2014 roku, 12 lat wczeœniej w rozmowie z amerykańskš dziennikarkš Amy Goodman powiedziała, że oskarżenia o antysemityzm sš "trikiem" używanym do stłumienia krytyki płynšcej wobec Izraela z USA i Europy.

