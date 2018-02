Światowy Kongres Żydów apeluje do Polaków o pojednanie

"Byli polscy chrzeœcijanie, którzy ratowali Żydów, i byli też Polacy, którzy pomagali Żydów zabijać. Ostatecznie zamordowano ponad trzy miliony polskich Żydów, a społecznoœć żydowska w Polsce prawie przestała istnieć" - zauważajš w liœcie otwartym, który został opublikowany w œrodę w "Rzeczpospolitej", prezes Ronald S. Lauder i dyrektor Robert Singer ze Œwiatowego Kongresu Żydów.

"Przez ponad tysišc lat Żydzi byli ważnš grupš obywateli Polski i mieli duży wkład w rozwój kraju. (...) Przez pierwsze 500 lat Królestwa Polskiego był to najbardziej tolerancyjny kraj w Europie, o którym mówiono nawet paradisus Iudaeorum (łac. "żydowski raj)." - zwracajš uwagę autorzy listu. Kres tego współistnienia nastšpił 1 wrzeœnia 1939 roku, gdy Niemcy napadły na Polskę.

Ronald S. Lauder i Robert Singer wskazujš, że choć to Adolf Hitler stworzył "aparat, który pozbawił życia szeœć milionów Żydów", a "wielu z nich zginęło w obozach zagłady", to jednak "w każdym okupowanym przez Niemcy kraju były osoby, które z własnej woli pomagały w obławach na Żydów i ich masowych mordach".

"Tak działo się w każdym okupowanym kraju w Europie, w tym i w Polsce. Sugerowanie, że było inaczej, to nie tylko fałszowanie historii, to po prostu kłamstwo. Byli polscy chrzeœcijanie, którzy ratowali Żydów, i byli też Polacy, którzy pomagali Żydów zabijać" - czytamy w liœcie.

Œwiatowy Kongres Żydów podkreœla, że konfliktu dyplomatycznego i historycznego na linii Polska-Izrael, wywołanego nowelizacjš ustawy o IPN, można było uniknšć. "Przygnębiajšcy jest też fakt, że do konfliktu doszło w okresie, gdy zniszczona w wyniku wojny kultura żydowska zaczęła się w Polsce odradzać i rozwijać, a partnerskie relacje między Polskš a żydowskim państwem Izrael sš silne i cišgle się umacniajš" - zauważajš autorzy. Ich zdaniem wspólnota żydowska w Polsce obecnie działa prężnie, mimo że nie jest największa. "Pod wieloma względami jest to możliwe dzięki wsparciu polskiego rzšdu" - podkreœla w swoim liœcie organizacja.

"Œwiatowy Kongres Żydów uważa, że sytuacja, w której Polska zapewnia żydowskim obywatelom bezpieczeństwo i możliwoœć rozwoju, jest dobra nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich mieszkańców Polski" - piszš autorzy, apelujšc o zażegnanie kryzysu. "Chcielibyœmy, by liderzy po obydwu stronach – polskiej i żydowskiej – usiedli przy stole, doszli do porozumienia i wrócili na drogę współpracy i rozwoju wzajemnych relacji" - kończy swój apel międzynarodowa federacja organizacji i gmin żydowskich ze 115 krajów.

Podobny list opublikował w poniedziałek "The New York Times". Prezes Kongresu Ronald S. Lauder apeluje w nim do polskich polityków o wznowienie dialogu z przedstawicielami Izraela. Rozmowy majš doprowadzić do pojednania po "burzy złej woli", która wybuchła po przyjęciu kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o IPN. "Œwiatowy Kongres Żydów nawišzał mocne i pozytywne relacje z polskimi przywódcami. Dlaczego więc w 2018 roku cała ta pozytywna praca ma zostać zniszczona przez prawo, które po pierwsze w ogóle nie było potrzebne?" - pytał w NYT Lauder.

W czwartek polska delegacja rzšdowa, pod przewodnictwem wiceministra spraw zagranicznych Bartosza Cichockiego, uda się do Izraela w celu podjęcia dialogu ze swoimi izraelskimi odpowiednikami.

