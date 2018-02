Izrael: media oburzone słowami Morawieckiego

Media w Izraelu oburzone sš słowami premiera Morawieckiego, który podczas wizyty w Monachium użył sformułowania "żydowscy sprawcy" mówišc o budzšcej wiele kontrowersji nowelizacji ustawy o IPN.

Podczas konferencji prasowej w Monachium, gdzie Morawiecki pojechał po wizycie w Berlinie, polski premier pytany był o nowelizację ustawy o IPN.

Pytanie zadał mu Ronen Bergman,dziennikarz izraelskiego dziennika „Yedioth Ahronoth” i amerykańskiego "New York Timesa", który przy okazji pytania o cel nowelizacji opisał historię swojej matki, przeœladowanej podczas okupacji przez Polaków.

- Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, będę uznany za przestępcę? – pytał.

Premier Morawiecki odpowiedział, że nie byłoby to postrzegane jako działalnoœć przestępcza. - Nie będzie przestępstwem, jeœli ktoœ powie, że byli polscy sprawcy Holokaustu. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy - stwierdził Morawiecki.

Słowa Mateusza Morawieckiego wywołały kolejnš falę oburzonych komentarzy.

"Jego reakcja była niewiarygodna: nie negujemy faktu, że byli polscy sprawcy, ale też żydowscy lub ukraińscy" - pisze Ronen Bergman.

his reaction was unbelievable:" we do not deny the fact that there were Polish perpetrators as well as there were Jewish perpetrators or Ukrainian perpetrators...." — Ronen Bergman

Co łšczy wielu Polaków i Niemców? Współczesna forma antysemityzmu - pisze internauta.

What unites many Poles and Germans? This form of modern antisemitism>

Polish PM says there were Jewish perpetrators of the Holocaust. — Benjamin Weinthal

Polish PM: There were Jewish perpetrators of the Holocaust — The Jerusalem Post

"Premier Polski zaprzecza polskiemu współudziałowi w Holokauœcie porównujšc "polskich sprawców" do "żydowskich sprawców" - pisze kolejny.

Polish PM @MorawieckiM denies Polish complicity in the holocaust by comparing ‘Polish perpetrators’ to ‘Jewish perpetrators’.



Audience silent.



Munich, 2018#MSC2018 #MSC18 — Eli Kowaz (@elikowaz) 17 lutego 2018