Internauci pytają o matkę Ronena Bergmana. Dziennikarz milczy

Internauci wyłapali nieœcisłoœć w wystšpieniu izraelskiego dziennikarza Ronena Bergmana, który wypytywał premiera Morawieckiego o nowelizację ustawy o IPN. Ich wštpliwoœci budzi wiek matki dziennikarza.

Podczas sobotniej konferencji prasowej dziennikarz Ronen Bergman spytał premiera Morawieckiego, czy, mówišc o swojej matce, po wejœciu w życie nowelizacji ustawy o IPN zostanie uznany za przestępcę.

Bergman opowiadał o swojej matce, która przed wojnš miała otrzymać nagrodę za dobrš znajomoœć języka polskiego od ministra edukacji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W jednym ze swoich wczeœniejszych artykułów Berman wspomina jednak o tym, że jego matka podczas Holokaustu miała pięć lat.

W artykule z kwietnia ubiegłego roku Ronen Bergmann pisze: "My mother, may her memory be a blessing, had to bury her father in the snow, quietly, so the Nazis don't find them. She was five years old at the time". (Moja matka, niech będzie błogosławiona jej pamięć, musiała pochować swojego ojca w œniegu, po cichutku, by naziœci ich nie nakryli. Miała wtedy 5 lat - tłum. red.).

Internauci wyłapali te nieœcisłoœci. "Matka Ronena Bergmana otrzymała nagrodę w wieku 5 lat? czyli miała 5 lat w 1939 - zgadza się? Przypominam, że przed II wojnš œwiatowš dzieci w Polsce zaczynały edukację szkolnš w wieku 7 lat. Jeœli manipulujesz faktami, to chociaż rób to z wdziękiem" - pisze jeden z nich.

So Ronen Bergman's mother received an award at age of 5? She was 5 in 1939, right?

I want to remind you, that prior to the IIWW kids in Poland started their education at age of s e v e n !!!

If you manipulate the facts do it... more gracefully! pic.twitter.com/twIOF1fsjj — blog-n-roll.pl (@blognrollpl5) 19 lutego 2018

"Ronen Bergman przyłapany na kłamstwie? Matka, która przed wojnš dostała nagrodę od ministra, w czasie Holokaustu miała 5 lat?" - pyta następny

Ronen Bergman caught a lie? A mother who "received the prize from the minister before the war", she had five years during the Holocaust ?! — jolanta O?????????? (@jolus62) 18 lutego 2018

Ronen Bergman mija się z prawdš. Jego matka w czasie wojny miała 5 lat, sam tak pisze. Kogo ona mogła uratować ???https://t.co/zxH1tHA2N1 — Pan W. K. (@wojciechwk) 18 lutego 2018

OdpowiedŸ premiera Morawieckiego, udzielona Bergmanowi na wspomniane wyżej pytanie, ponownie zaogniła stosunki polsko-izraelskie. Mateusz Morawiecki użył bowiem sformułowania "żydowscy sprawcy", co wywołało oburzenie w Izraelu.