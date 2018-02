Narodowcy do prezydenta: Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę

Œrodowiska narodowe demonstrowały w poniedziałkowy wieczór przed pałacem prezydenckim, domagajšc się podpisania przez Andrzeja Dudę budzšcej kontrowersje nowelizacji ustawy o IPN. Demonstranci trzymali transparenty, m.in. z hasłem "Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę".

- Musimy przejœć do kontrataku. Musimy mówić o tym, że byli żydowscy współpracownicy Niemców. Tak samo, jak byli zdegenerowani Polacy, nieliczni ale byli, tak samo byli Żydzi, którzy współpracowali przy mordowaniu własnych rodaków - mówił w czasie demonstracji poseł Robert Winnicki.

- Nie zgadzam się z twierdzeniem, że każda krytyka Izraela czy Żydów to antysemityzm - mówił polityk.

- W tej sytuacji chyba już wszyscy powinni mieć na względzie to, żeby zaczšć w końcu mówić prawdę, nie dać się zastraszyć tš retorykš antysemityzmu, tylko żebyœmy w końcu mogli zaczšć odpowiadać i prowadzić politykę polskš według naszych suwerennych interesów, a nie tak, jak było to do tej pory, w taki sposób, który jest wygodny w innym państwie - wtórował Winnickiemu Robert Bškiewicz z ONR.

Demonstranci trzymali transparenty, m.in. z hasłem "Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę". Uczestnicy manifestacji skandowali też "Nie czerwona, nie tęczowa tylko Polska narodowa", "Odwagi, Polsko, prezydencie podpisz" czy "Nie przepraszam za Jedwabne".

Demonstracji œrodowisk narodowych towarzyszyła pikieta Obywateli RP. Manifestanci krzyczeli m.in. "Faszyœci, precz z naszych ulic" i "Nacjonalizm to się leczy".