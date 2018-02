Łapiński: Prezydent powiedział, że zgadza się z ustawą

- Prezydent podjšł niełatwš decyzję, ale podjšł jš w poczuciu odpowiedzialnoœci za Polskę i zgodnie z polskš racjš stanu - ocenił Krzysztof Łapiński, rzecznik Andrzeja Dudy, komentujšc podpisanie budzšcej kontrowersje nowelizacji ustawy o IPN.

- (Prezydent) powiedział, że z ustawš się zgadza, bo Polska i Polacy majš prawo do obrony swojego dobrego imienia, do walki o prawdę historycznš i ta ustawa wypełnia te wymogi - zaznaczył Łapiński w TVN24. - Natomiast w drobnym aspekcie, dotyczšcym wštpliwoœci co do tego, czy ona nie zagraża wolnoœci słowa, czy może powinna być zapisana bardziej precyzyjnie, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. Ale gdyby prezydentowi ta ustawa się nie podobała i jš odrzucał, to by decyzja była inna. Prezydent dziœ wyraŸnie powiedział, dlaczego podpisuje tę ustawę - tłumaczył rzecznik.

Polityk zauważył, że prace nad nowelizacjš trwały od dwóch lat. - To nie była ustawa wrzucona w ostatniej chwili, (...) że nikt nie mógł się z niš zapoznać, nikt o niej nie wiedział. Nad tš ustawš procedowano już od dłuższego czasu, też ta nowelizacja nie zawiera kilkudziesięciu artykułów, tylko kilka i też różne podmioty się na temat tej ustawy wypowiadały, więc tutaj nie było takiego zaskoczenia, że ktoœ wrzucił ustawę w ostatniej chwili i nie wiadomo, co w niej jest - mówił, odnoszšc się do krytyki ze strony Izraela, Ukrainy czy Stanów Zjednoczonych.

- Ustawy w Polsce stanowi Sejm i Senat. Możemy w toku procesu legislacyjnego prowadzić dialog i rozmowy z różnymi stronami, czy to sš podmioty krajowe czy zagraniczne, które sš zainteresowane. Ale dialog a nie dyktat - zaznaczył Łapiński.

Pytany o możliwoœci wybrnięcia z konfliktu dyplomatycznego z Izraelem rzecznik powiedział, że potrzebne jest do tego "wyłšczenie emocji" oraz niewykorzystywanie kryzysu w wewnętrznej polityce Izraela. - Jeœli wyłšczymy w emocje, jeœli w Izraelu też nie będzie ta sprawa wykorzystywana do walki wewnštrzpartyjnej - przecież tam się toczy ostra walka pomiędzy premierem (Benjaminem) Netanjahu a jego konkurentami z opozycji - (...) to myœlę, że jesteœmy tutaj w stanie się porozumieć i dogadać - stwierdził. Jego zdaniem "nikt nie jest w stanie wskazać jakiegokolwiek punktu tej ustawy, który by był wymierzony w państwo Izrael, w naród żydowski czy w pamięć o Holokauœcie".