W 2015 r. w Polsce było 312 komorniczek, a obecnie jest ich już 404. Łącznie w Polsce mamy 1561 komorników z czego 25% to kobiety. Najwięcej przedstawicielek płci pięknej wykonuje pracę komornika w Warszawie i we Wrocławiu.

Z danych Krajowej Rady Komorniczej wynika, że coraz więcej kobiet wybiera pracę komornika. Obecnie co czwarta osoba, która wykonuje ten zawód jest kobietą. Najwięcej pań pracuje w Warszawie i we Wrocławiu (po 61), a także w Gdańsku, Katowicach i Łodzi (ponad 40). Najmniej komorniczek jest w Rzeszowie, jednak i tam, od 2015 r. liczba pań wzrosła o 2 osoby.

- Liczba kobiet wykonujących zawód komornika systematycznie rośnie, co oznacza, że nasz zawód się feminizuje. W ciągu dwóch lat liczba komorniczek wzrosła z 312 do 404 kobiet. Cieszymy się, że kobiety wybierają tę profesję, mimo, że to trudna i wymagająca praca – mówi Monika Janus, Rzeczniczka Prasowa Krajowej Rady Komorniczej. Aby dobrze wykonywać pracę komornika niezbędne jest wiedza, doświadczenie i skuteczności, ale także empatia, zrozumienie i zdolność do kompromisu, a takimi właśnie cechami wykazują się szczególnie kobiety. Cieszę się, bo do zawodu wchodzą młode, zdolne, bardzo dobrze wykształcone i pełne pasji osoby – dodaje Monika Janus.

Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi i wykonują zawód zaufania publicznego. Zgodnie z ustawą o komornikach działają przy sądach rejonowych i zajmują się egzekwowaniem rozstrzygnięć w zakresie roszczeń cywilnych. Komornik to trudny zawód i często ale niezbędną dla sprawnego realizowania orzeczeń sądów. Komornicy działają na rzecz wierzycieli, którzy chcą odzyskać należne im pieniądze. Należy jednocześnie pamiętać, że po drugiej stronie jest dłużnik, czasami borykający się z poważnymi finansowymi problemami lub ubóstwem. Dlatego komornik powinien cechować się skutecznością i działać w ramach prawa, ale jednocześnie w swoim działaniu uwzględniać czynnik ludzki.

Decyzję o wyborze zawodu podjęłam już na studiach – mówi Gabriela Morawiec, komornik sądowy z Wrocławia. Od 7 lat jestem komornikiem sądowym, ale w kancelarii komorniczej pracuję już od 14. Obecnie prowadzę własną kancelarię we Wrocławiu i zatrudniam 7 osób. Prywatnie jestem matką czworga dzieci i udaje mi się z powodzeniem łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Lubię swoją pracę, mimo, że nie jest to łatwa profesja. Zawsze chciałam pracować z ludźmi i mimo wielu stereotypów na temat naszego zawodu, wiem, że praca, którą wykonuję ma bardzo duże znaczenie społeczne i gospodarcze – Szczególnie widzę to w przypadku odzyskiwania alimentów. Jako matka czwórki dzieci doskonale rozumiem osoby walczące o utrzymanie swoich rodzin i staram się im pomagać – dodaje Gabriela Morawiec.

Jak zostać komornikiem?

W Polsce obecnie mamy 1561 komorników, 1821 asesorów i 712 aplikantów komorniczych. W tym roku aplikację rozpoczęły kolejne 132 osoby. Kancelarie komornicze, których w naszym kraju jest aktualnie 1589 zatrudniają ponad 10 tys. pracowników. W 2016 r. liczba spraw skierowanych do komorników wyniosła 4,5 mln, a komornicy odzyskali na rzecz wierzycieli 8 mln 414 tys. zł

Aby zostać komornikiem należy spełnić określone w ustawie o komornikach sądowych wymogi formalne. Komornikiem może zostać osoba w wieku minimum 26 lat, która ukończyła studia prawnicze, posiada obywatelstwo polskie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i nie była karana ani nie jest podejrzana o przestępstwo. Musi także ukończyć aplikację komorniczą i odbyć przynajmniej dwuletnią praktykę na stanowisku asesora komorniczego. Wniosek o powołanie na komornika sądowego składa się do Ministerstwa Sprawiedliwości.