MON o źródłach nieprawdziwych informacji na swój temat

MON postanowiło dać odpór wrogim siłom, a także wskazać kierunki działań. Na stronie internetowej resortu utworzona została nowa zakładka pod wiele mówiącym tytułem „Naszym zdaniem". Tam zaś umieszczony został tekst, można powiedzieć programowy. Generalnie traktuje on o kłamstwach, oczywiście na temat resortu obrony.

„ Gdy (...) przychodzi zwalczać przeciwników, przeinaczenia wydają się być ciągle użyteczną bronią, tyle że nie każda ze stron konfliktu musi po nią sięgać. Słynną sentencję Stendhala 'kłamstwo jest jedyną ucieczką słabych' wpaja się przecież w Polsce nawet uczniom klas gimnazjalnych" – czytamy na stronie MON.

„Właśnie ta myśl skłoniła redaktorów niniejszej zakładki do przewertowania niektórych materiałów archiwalnych. (...) Jeśli czytelnik pójdzie tym tropem i porówna ilość sprostowań w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości z liczbą sprostowań w analogicznym okresie rządów koalicji PO–PSL, dojdzie do ciekawych (choć być może dla co poniektórych sympatyków starego porządku szokujących) wniosków" – opisują redaktorzy tekstu. Dodajmy - anonimowi.

Z ich wyliczeń wynika, że między 1 grudnia 2015 r. a końcem listopada 2016 r., ministerstwo musiało opublikować 32 sprostowania, średnio ponad dwa razy w każdym miesiącu. „W analogicznym okresie rok wcześniej opublikowano 20, a dwa lata przedtem 14 sprostowań (co czyni średnią trochę większą niż raz w miesiącu)" – opisują.

O czym to ich zdaniem świadczy? „Właśnie o tym, że przeciwnicy programu realizowanego przez dzisiejsze władze ministerialne z braku rzetelnych argumentów muszą coraz częściej sięgać po kłamstwa i półprawdy" – konstatują.

„Wszystko to koresponduje wyraźnie z działaniami grup zainteresowanych w utrzymaniu niekorzystnych z punktu widzenia polskiej racji stanu kontraktów, z niezadowoleniem środowisk postkomunistycznych, które do niedawna mogły korzystać ze wsparcia mediów pozostających na usługach władzy i z działalnością wspieranego głównie przez lewackie środowiska zachodnioeuropejskie Komitetu Obrony Demokracji" – precyzują autorzy publikacji.

I przypominają, że do największego zakłamania – moim zdaniem słusznie – dochodziło w czasach komunistycznych. „To wtedy żołnierzy niezłomnych, walczących o niepodległość kraju, nazywano bandytami, działaczy opozycji niepodległościowej i demokratycznej – wichrzycielami, nonkonformizm – nihilizmem, a sowiecką agresję na kraje sąsiadujące – bratnią pomocą. Coś z tego zamętu przetrwało do dziś, skoro byli członkowie partii komunistycznej, burzyciele moralnego porządku opartego na wartościach religijnych i obrońcy korupcyjnych układów rozprawiają o zagrożeniu demokracji w Polsce" – konstatują.

Można się jedynie domyśleć, iż mają nadzieję, że tak samo – czyli na śmietniku historii – skończą dzisiejsi siewcy kłamstwa. Tym bardziej, że ich zdaniem kłamstwo, które porusza się „lotem Iskandera" uniemożliwia rzeczowy dialog.

Czy taka forma polemiki z przeciwnikami politycznymi i mediami coś da? Moim zdaniem kompletnie nic. Bo bardziej przypomina ona agitkę, niż rzeczową wymianę argumentów.

Zaś straty wynikające z pójścia tą drogą mogą być porównywalne – do przywołanego przez anonimowych autorów tekstu – wybuchu, przywołanego przez nich - Iskandera.