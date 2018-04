Bielecki: Niemiecki egzamin z Europy

Przypadek Carlesa Puigdemonta to moment próby dla Unii Europejskiej. Od jej powołania nie zdarzyło się, aby przywódca ruchu dšżšcego do rozbicia jednego z państw członkowskich schronił się w innym państwie UE. W grę wchodzi fundamentalna lojalnoœć między krajami Wspólnoty, warunek ich dalszej współpracy.

Ten egzamin Niemcy mogš oblać. Nie tylko sšd landu Szlezwik-Holsztyn podważył ocenę przestępstw katalońskiego nacjonalisty dokonanš przez hiszpański Sšd Najwyższy, ale jeszcze minister sprawiedliwoœci, wbrew zasadzie niezależnoœci sędziów, poparła tš decyzję, sugerujšc, że w przeciwieństwie do Hiszpanii Republika Federalna jest „krajem wolnym". Puigdemont wyszedł zaœ z więzienia.

Choć silniejszy zwykle może więcej, nad Szprewš łatwo się jednak zapomina, że w przeciwieństwie do Hiszpanii Niemcy nie doszły same do demokracji, tylko została im ona narzucona po wojnie. Nie daje to uprawnień, aby oceniać innych.

Opinii publicznej jakoœ też nie oburzyło, kiedy w styczniu ubiegłego roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał zakaz przeprowadzenia referendum w sprawie niepodległoœci Bawarii, choć takie rozwišzanie popiera co trzeci mieszkaniec landu, niewiele mniej niż w Katalonii. Przywódca secesjonistycznej Partii Bawarskiej Florian Weber w przeciwieństwie do Puigdemonta nie zdecydował się działać wbrew prawu. Ale jeœli tak zrobi, czy powinien liczyć na ochronę Hiszpanów? To logika, która prowadzi do rozpadu Unii.

U szczytu kryzysu, idšc za wskazaniami Angeli Merkel, Mariano Rajoy przeprowadził surowe reformy gospodarcze, ratujšc w ten sposób swój kraj od bankructwa, a Wspólnotę – od upadku. Dziœ hiszpański premier ma jednak prawo czuć się zdradzony. Jeżeli – jak we Włoszech – jego miejsce zajmš eurosceptyczni populiœci, Berlin będzie musiał wzišć za to na siebie częœć winy. Wtedy dla Unii może być już jednak za póŸno.