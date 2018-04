Szułdrzyński: Bezgraniczny populizm PiS

Wewnętrzne sondaże musiały być dla PiS miażdżšce, skoro Jarosław Kaczyński zdecydował się na odpalenie ładunku atomowego.

Czwartkowa deklaracja o oddaniu przez ministrów zeszłorocznych nagród, a także zapowiedŸ obniżenia wynagrodzenia posłów i senatorów o 20 proc. oraz pensji w samorzšdach i spółkach Skarbu Państwa miała zakończyć totalny chaos komunikacyjny, który wkradł się w działania partii rzšdzšcej w ostatnich dwóch miesišcach. Codziennie było gorzej: najpierw Mateusz Morawiecki po kilku dniach, podczas których PiS bezradnie przyjmował razy za dziesištki tysięcy złotych, które otrzymał każdy minister, zablokował dalsze premie i zdecydował o odchudzeniu rzšdu o 20 proc. Paręnaœcie dni póŸniej z mównicy sejmowej jego poprzedniczka Beata Szydło broniła przyznanych przez siebie (sobie również) nagród, mówišc, że się należały. Poparł jš Jarosław Kaczyński, który w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl przekonywał, że żadnego skandalu z nagrodami nie było i dobrze, że rzšd premiowano za pracę na rzecz ochrony państwa. Przyznał, iż sam zachęcał paniš premier do „pokazania pazurków". Sęk w tym, że teraz Kaczyński zaprzeczył, jakoby mówił o „pazurkach", a jego rzeczniczka przekonuje, że nagrodami był zaskoczony. Nic dziwnego, że wobec takiego chaosu PiS zdecydował się na radykalne kroki.

Oddanie nagród wydaje się racjonalnš odpowiedziš na krytykę. Ale mówišc: głos ludu głosem Boga, Kaczyński otwiera nowy rozdział w historii populizmu w Polsce, przekracza kolejne granice. Ministrowie już teraz sš nad Wisłš za słabo opłacani. No i dlaczego za nagrody, które przyznawała Beata Szydło, majš być karani parlamentarzyœci wszystkich partii oraz tysišce samorzšdowców?

To bardzo ryzykowne rozwišzanie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, utwierdzi selekcję negatywnš do polityki. Zdolni i ambitni ludzie nie będš chcieli iœć do samorzšdu czy Sejmu, wiedzšc, że rysuje się przed nimi perspektywa niskich zarobków (między pójœciem do polityki dla profitów a degradacjš misji polityka jest sporo możliwoœci poœrednich). Obniżka pensji jest też działaniem korupcjogennym. Po drugie, grozi nam zjawisko, na które szczególnie Kaczyński powinien być wrażliwy, czyli oligarchizacja polityki. Efektem proponowanych zmian będzie nie tylko obniżenie prestiżu Sejmu, Senatu czy samorzšdu, ale również otwarcie drogi do powstania oligarchicznej grupy ludzi, dla których niskie pensje nie będš problemem, bo będš się utrzymywać z innych Ÿródeł. Sprzyjać to może tworzeniu niejasnej sieci zależnoœci między biznesem a politykami.

Ale decyzja PiS ma jeszcze inne tło. Sondaże pokazywały, że na spadku poparcia dla partii rzšdzšcej korzystały ruchy antysystemowe Pawła Kukiza czy Janusza Korwin-Mikkego. Kaczyński postanowił więc przebić je w populizmie. Na krótkš metę może dać to PiS odbicie w sondażach. Na dłuższš – będzie szkodliwe dla państwa. Po zniszczeniu służby cywilnej to kolejny krok w demontażu państwa przez obóz władzy.